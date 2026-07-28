Transat conclut une entente de financement dans le cadre du Mécanisme de liquidités pour la résilience du secteur de l'aviation

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Transat A.T. inc. (TSX: TRZ) (« Transat » ou la « Société ») a conclu une entente de financement aux termes du Mécanisme de liquidités pour la résilience du secteur de l'aviation (LRSA) récemment mis en place par le gouvernement fédéral, conformément à son intention exprimée lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, le 11 juin dernier. Cette entente procure à Transat un soutien financier pouvant atteindre 150 millions de dollars afin d'atténuer les répercussions de la hausse sans précédent des prix du carburant d'aviation qui touche l'ensemble de l'industrie.

Le montant du crédit sera déterminé sur la base du montant nécessaire pour compenser l'impact de la hausse des coûts du carburant d'aviation jusqu'au 31 octobre 2026, par rapport à la même période en 2025. Le prêt sera versé par tranches mensuelles, avec une première somme de $ 125 millions de dollars déboursés aujourd'hui. Le prêt comporte une échéance de quatre ans et portera intérêt au taux annuel de 3,91%.

Les détails du programme LRSA sont disponibles sur le site de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV) : https://ceefc-cfuec.ca/fr/apercu-du-lrsa/https://ceefc-cfuec.ca/fr/apercu-du-lrsa/.

Étant donné que CDEV détient des bons de souscription et des actions privilégiées convertibles pouvant faire l'objet d'un exercice ou d'une conversion pour un total de 13 893 390 actions à droit de vote de catégorie B de la Société, ce qui représente approximativement 25,3% des actions votantes en circulation de la Société après avoir donné effet à un tel exercice ou conversion, étant entendu qu'en aucun temps l'exercice des bons de souscription ou la conversion des actions privilégiées ne pourra résulter dans la propriété effective ou le contrôle par CDEV de plus de 19,9% des actions votantes de Transat, CDEV peut être considérée comme une personne apparentée aux fins du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). L'entente de financement peut donc constituer une opération avec une personne apparentée au sens donné à cet expression à l'article 1.1 du Règlement 61-101. Conformément à l'article 5.4(1) du Règlement 61-101, Transat n'est pas tenue d'obtenir une évaluation officielle à l'égard de l'entente de financement. De plus, en vertu de l'article 5.7(1)(f) du Règlement 61-101, Transat est dispensée de l'obligation d'obtenir l'approbation des porteurs minoritaires puisque l'entente de financement est conclue selon des conditions commerciales raisonnables qui ne sont pas moins avantageuses pour Transat que si Transat l'avait obtenue d'une personne traitant avec elle sans lien de dépendance, et que le prêt n'est ni convertible en titres de participation ou en titres comportant droit de vote de Transat, ni remboursable (quant au capital ou aux intérêts) au moyen de tels titres (et que l'entente de financement n'a aucune incidence sur le nombre de titres de la Société dont CDEV et les membres de son groupe ont la propriété véritable ou sur lesquels ils exercent une emprise). Sur la recommandation unanime d'un comité spécial composé uniquement d'administrateurs indépendants, l'entente de financement a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la Société, et tous les administrateurs de Transat sont indépendants de CDEV.

La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la conclusion de l'entente de financement, puisque les modalités de celle-ci n'ont été arrêtées définitivement que récemment.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société à préserver et faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur pour la Société incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de la Société de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2025, déposé sur le site SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché (incluant relativement à la volatilité des prix du prix du carburant d'aviation), ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives, citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant le montant de la facilité de crédit et les prélèvements par tranches mensuelles aux termes de celle-ci.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée principalement de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, et elle compte plus de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

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Médias

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514 987-1616, poste 104071

Analystes financiers

Juliette Gauthier

Directrice principale, relations avec les investisseurs et finances corporatives

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514 987-1616, poste. 104019

SOURCE Transat A.T. Inc.