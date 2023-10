La compagnie étend ainsi son réseau vers l'Afrique du Nord pour la toute première fois

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airlines Awards 2023 de Skytrax, est fière d'annoncer qu'elle offrira dès juin prochain un service sans escale entre Montréal et Marrakech, au Maroc. Elle devient ainsi la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à offrir des vols sans escale vers cette ville marocaine, qu'elle proposera à raison de deux fois par semaine à l'été (de juin à octobre) et une fois par semaine à l'hiver (de novembre à avril).

De gauche à droite : Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme, et Annick Guérard, Présidente et cheffe de la direction de Transat. (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

Il s'agit de la première destination que la compagnie montréalaise desservira sur le continent africain, ce qui témoigne du virage stratégique entrepris par cette dernière.

« Nous sommes très heureux de faire cette annonce aujourd'hui, car il s'agit d'un moment marquant dans l'évolution de notre compagnie, souligne Annick Guérard, Présidente et cheffe de la direction de Transat. Avec l'ajout de Marrakech à notre portefeuille de destinations transatlantiques, la première en Afrique, nous venons solidifier la diversification de notre réseau. Cette liaison exclusive, offerte à l'année, répondra à une demande croissante, qui trouve son origine dans la présence significative de la communauté marocaine établie à Montréal, ainsi que dans l'attrait touristique indéniable de Marrakech. »

Du 12 juin au 24 octobre 2024, les vols reliant Montréal à Marrakech seront offerts les mercredis et samedis. La liaison sera ensuite maintenue une fois par semaine, les samedis, jusqu'au 20 avril.

« Le Canada et plus particulièrement le Québec, est un marché d'importance majeure pour le Maroc, ajoute Adel El Fakir, Directeur Général de l'Office National Marocain du Tourisme. Cette ligne Montréal-Marrakech avec notre partenaire Air Transat est la première liaison point-à-point vers Marrakech depuis l'Amérique du Nord. Elle ouvrira aux voyageurs un large champ de possibilité à la fois sur la ville ocre et aussi un accès vers les stations balnéaires d'Essaouira, d'Agadir, de Taghazout et vers les circuits dans le grand sud du Maroc. »

Cette liaison sera opérée avec les appareils de nouvelle génération Airbus A321LR d'Air Transat, dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie.

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'ajouter une ville francophone et touristique aussi incontournable que Marrakech à son offre de destinations transatlantiques, déclare Yves Beauchamp, Président-directeur général chez ADM Aéroports de Montréal. Grâce à cette nouvelle et cinquième liaison sans escale vers le continent africain, nous rejoignons désormais le Maroc via deux points d'entrées majeurs, au grand bénéfice de l'importante communauté marocaine du Grand Montréal, mais également pour l'ensemble des voyageurs québécois. Nous tenons à remercier toutes les équipes d'Air Transat dans le développement de cette liaison, qui permet à YUL de solidifier sa place à titre de plaque tournante internationale. »

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a plus de 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Air Transat, Marie-Christine Pouliot, Conseillère principale, relations publiques et marketing, [email protected]