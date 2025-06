MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Air Transat a été couronnée Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des Skytrax World Airline Awards 2025 pour la septième fois, et pour la troisième année consécutive. Cette distinction souligne l'engagement de la compagnie aérienne canadienne à offrir une expérience de voyage de qualité, alliant confort, hospitalité et souci du détail à chaque étape du parcours.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue aujourd'hui au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, en France. Pamela Lloyd-Bergeron, directrice du service en vol d'Air Transat, a accepté le prix, accompagnée de membres de l'équipage.

« Recevoir ce prix est un honneur pour toute la grande famille d'Air Transat, a déclaré Pamela Lloyd-Bergeron. Il reflète notre dévouement à offrir un excellent service et des voyages mémorables à nos passagères et passagers. Chaque jour, nos équipes en vol s'investissent avec passion pour créer une ambiance chaleureuse à bord, où le confort, l'écoute et l'attention aux détails font toute la différence. Cette distinction leur revient pleinement. »

Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat, a ajouté : « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement indéfectible de nos équipes à placer la clientèle au cœur de chacune de nos décisions. C'est grâce à leur ouverture d'esprit, leur bienveillance, leur volonté constante de se dépasser et leur plaisir à faire voyager que nous continuons à nous démarquer à l'échelle mondiale. »

« Air Transat s'est positionnée comme cheffe de file dans le secteur des voyages loisirs, a commenté Edward Plaisted, président-directeur général de Skytrax. Sa reconnaissance constante dans cette catégorie reflète les niveaux élevés de satisfaction des passagères et passagers ainsi que la capacité de la compagnie aérienne à offrir une expérience fiable et agréable adaptée aux adeptes de voyages loisirs. »

Le prix de la Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde est fondé sur la satisfaction de la clientèle à l'égard de la qualité des produits et services offerts par les compagnies aériennes loisirs, notamment à bord et dans les aéroports. Air Transat a déjà remporté ce prix en 2012, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024, et a été reconnue comme la Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord en 2022.

À propos des World Airline Awards

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airlines Awards ont été introduits en 1999 afin de produire une étude réellement mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagères et passagers de compagnies aériennes afin de déterminer les compagnies gagnantes des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont « les Oscars du secteur de l'aviation ».

Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et des droits d'entrée ou d'inscription ne sont pas exigés des compagnies aériennes. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite.

Le sondage a été mené en ligne de septembre 2024 à mai 2025, et des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage, avec 22,3 millions de participations admissibles comptabilisées pour produire les résultats. Les participations au sondage sont contrôlées pour établir l'adresse IP et les informations de l'utilisateur, et toute participation en double, suspecte ou inadmissible est supprimée. Plus de 325 compagnies aériennes sont représentées dans les résultats finaux des prix.

Le sondage a été proposé en anglais, français, portugais, espagnol, turque, russe, japonais et chinois.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

