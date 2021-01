Air Transat : La consternation, mais surtout des questions sur l'absence d'un plan de relance

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la composante des agents de bord d'Air transat, affilié au SCFP, accueille avec consternation la nouvelle à savoir que le transporteur annule tous les vols à l'aéroport Pearson de Toronto et suspend des liaisons à partir de Montréal.

« Nous comprenons que les mesures sanitaires ont un effet terrible sur l'achalandage dans les aéroports, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi le Canada est le seul pays développé à ne pas avoir présenté un plan de sauvetage pour les transporteurs aériens. Nous attendons un programme de relance depuis la mi-mars 2020, il y a de ça presque un an déjà! », a déploré le président du syndicat, Dominic Levasseur.

Le transporteur montre du doigt le maintien des restrictions de voyage et les nombreuses mesures imposées par le gouvernement fédéral, notamment l'obligation de présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif et la quarantaine exigée au retour au Canada.

« Nous enjoignons le premier ministre, Justin Trudeau, et son nouveau ministre des Transports, Omar Alghabra, d'agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. La relance de cette industrie décisive aura un impact sur la relance économique générale », a rappelé le président du syndicat.

De plus, ce dernier indique qu'Air Transat est le plus grand transporteur francophone hors France et que la disparition de l'entreprise aurait un impact négatif sur le service offert aux francophones au pays.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1980 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Transat et de Sunwing.

