La compagnie offrira ses vols directs vers Lima à l'année

Plus d'une quarantaine de fréquences hebdomadaires supplémentaires seront offertes au plus fort de la saison

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airlines Awards 2023 de Skytrax, présente avec enthousiasme son programme de vols pour l'été 2024 au départ de Montréal et Québec. Cette programmation témoigne d'une reprise significative, particulièrement sur ses marchés phares de l'Europe et du Sud. Au plus fort de la saison, la compagnie proposera plus de 180 vols directs par semaine, desservant près de 40 destinations. En grande nouveauté, ses vols directs vers Lima au Pérou seront désormais proposés à l'année.

« En renforçant nos fréquences sur des marchés porteurs, en élargissant notre présence en Europe, aux États-Unis et dans le Sud, ainsi qu'en diminuant la saisonnalité de nos opérations, nous nous positionnons solidement pour maximiser nos revenus et notre part de marché au Québec, souligne Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus de Transat. Nous sommes déterminé.es à poursuivre notre croissance et à investir dans la qualité de notre service en vol, qui fait notre renommée depuis maintenant plus de 35 ans ».

Une présence accrue sur le Vieux-Continent

Air Transat poursuit l'amélioration de son offre sur le marché européen en augmentant ses fréquences sur la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Espagne sur l'ensemble de la saison, afin d'offrir à sa clientèle une plus grande flexibilité pour leurs voyages.

Au départ de Montréal, la compagnie aérienne desservira près de 20 destinations européennes en vols directs. Parmi les ajouts de fréquences, plus de vols hebdomadaires vers la majorité des provinces françaises sont prévus. Cela permettra, entre autres, d'assurer une présence quotidienne à Bordeaux, Lyon et Marseille. Des vols quotidiens seront également offerts vers Barcelone, grâce à l'ajout de trois fréquences hebdomadaires.

Du côté de Québec, la compagnie bonifie d'une fréquence supplémentaire son service vers la Ville Lumière, portant à quatre le nombre de vols directs offerts chaque semaine.

Destination Au départ

de Montréal Au départ de

Québec AMSTERDAM - Pays-Bas 3

ATHÈNES - Grèce 4

BÂLE-MULHOUSE - Suisse 2

BARCELONE - Espagne 7 (+3)

BORDEAUX - France 7 (+2)

BRUXELLES - Belgique 4 (+1)

LISBONNE - Portugal 6

LONDRES - Angleterre 7 1 LYON - France 7 (+1)

MADRID - Espagne 4

MALAGA - Espagne 3 (+1)

MARSEILLE - France 7 (+1)

NANTES - France 6 (+2)

NICE - France 4 (+1)

PARIS - France 17 (+3) 4 (+1) PORTO - Portugal 4 (+1)

ROME - Italie 7

TOULOUSE - France 5

VENISE - Italie 2



Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2023

Des destinations soleil toute l'année

Souhaitant proposer plus d'options aux amoureuses et amoureux du soleil tout en continuant de diminuer la saisonnalité de ses opérations sur le Sud, Air Transat augmentera ses fréquences sur presque toutes ses destinations Sud au départ de Montréal.

De plus, la compagnie annualisera ses vols vers Lima, au Pérou, permettant ainsi aux adeptes de voyages de découvrir cette destination fascinante à l'année.

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec CANCÚN - Mexique 8 (+1) 1 CAYO COCO - Cuba 4 (+1)

HOLGUIN - Cuba 3 (+1)

LIMA - Pérou 1 (+1)

MONTEGO BAY - Jamaïque 2 (+1)

PORT-AU-PRINCE - Haïti 2 (+1)

PUERTO PLATA - République dominicaine 3 (+1)

PUERTO VALLARTA - Mexique 2

PUNTA CANA - République dominicaine 8 (+1) 1 SAMANA - République dominicaine 2

SANTA CLARA - Cuba 2 (+1)

VARADERO - Cuba 5 (+2)



Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2023

La Floride et la Californie encore plus accessibles

Enfin, afin de poursuivre l'amélioration de son offre vers les États-Unis, Air Transat augmente de façon significative tous ses départs vers la Floride. Notamment, des départs quotidiens vers Fort Lauderdale et Orlando seront dorénavant proposés. De plus, un vol direct supplémentaire sera offert vers Los Angeles, en Californie.

Destination Au départ

de Montréal Au départ de

Québec FORT LAUDERDALE - Floride 7 (+3) 1 (+1) LOS ANGELES - Californie 5 (+1)

MIAMI - Floride 5 (+2)

ORLANDO - Floride 7 (+4)

SAN FRANCISCO - Californie 3



Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2023

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

