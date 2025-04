Une pétition vise à officialiser le changement

TORONTO, le 1er avril 2025 /CNW/ - Air Transat annonce qu'elle change officiellement le nom de l'océan Atlantique. À compter d'aujourd'hui, les annonces à bord des vols d'Air Transat y référeront comme l'océan Canadien. Afin de rallier un soutien national, la compagnie lance également une pétition pour que le changement de nom devienne permanent sur les cartes et documents officiels du gouvernement.

Air Transat prend d’assaut Sankofa Square à Toronto (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

L'initiative a été célébrée en vol hier soir, lors du tout premier passage au-dessus de l'océan désormais baptisé Canadien, soit pendant l'une des 184 traversées qu'Air Transat effectue chaque semaine. Les passagères et passagers à bord ont eu droit à des certificats commémoratifs et à la première annonce officielle en vol, marquant ce moment historique.

« Depuis maintenant plus de 37 ans, nous volons à la montréalaise : avec audace, joie de vivre et une touche d'humour, a déclaré Xavier Szwengler, vice-président, marketing et fidélisation chez Transat. En tant que transporteur fièrement canadien, nous voulons célébrer ce moment avec les Canadiennes et Canadiens, à une époque où nous redécouvrons et affirmons notre culture et notre identité. »

Pour marquer l'occasion, Air Transat prend d'assaut Sankofa Square (anciennement Yonge-Dundas Square) à Toronto, dévoilant ainsi le changement de nom au grand public.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent survoler l'océan Canadien peuvent réserver leur prochaine aventure sur airtransat.com.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement et des communautés. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.