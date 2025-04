MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») annonce avoir conclu une nouvelle entente de soutien avec le fabricant d'équipement des moteurs GTF1, cette fois couvrant les deux périodes de l'année civile 2025 et 2026.

L'entente de soutien comprend une indemnisation destinée à couvrir les coûts directs associés aux avions immobilisés et ceux qui devraient être immobilisés. Sa structure est similaire à l'accord conclu précédemment avec le fabricant d'équipement des moteurs GTF couvrant les années 2023 et 2024, avec une compensation sous forme de crédits à appliquer sur des produits et services du fabricant, incluant l'achat de deux moteurs de rechange supplémentaires.

Transat a l'intention d'évaluer les possibilités de monétiser ces nouveaux moteurs de rechange, notamment par un accord de cession-bail ou un autre accord financier.

Le 10 septembre 2024, Transat avait accepté une entente de soutien incluant une indemnisation financière du fabricant pour les coûts liés aux avions immobilisés en 2023 et 2024.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Elle renouvelle sa flotte aérienne avec les appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, essentiels pour assurer l'efficacité énergétique de ses opérations. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

___________________________ 1 Geared Turbofan (« GTF »)

