Progression soutenue du programme Élévation

Faits saillants du premier trimestre :

Revenus de 829,5 millions $, en hausse de 5,6 % par rapport à 785,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 20,0 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté 1 négatif de 3,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

de 20,0 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté négatif de 3,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Perte nette de 122,5 millions $ (3,10 $ par action) comparativement à une perte nette de 61,0 millions $ (1,58 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1 de 129,1 millions $ contre 39,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

de 129,1 millions $ contre 39,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Dépôts de clients de 1 034,3 millions $, en hausse de 0,7 % par rapport au 31 janvier 2024

Prorogation de l'échéance de l'entente de financement subordonné CUGE de 312,0 millions $ au 29 avril 2027 (précédemment 29 avril 2026). L'échéance de l'entente de crédit à terme rotatif de 50,0 millions $ et celle de l'entente de financement garantie CUGE de 41,4 millions $ sont reportées du 1 er février 2026 au 1 er novembre 2026

février 2026 au 1 novembre 2026 Les initiatives du programme d'optimisation Élévation mises en place à ce jour permettront à terme de générer un BAIIA ajusté1 annualisé de 37 millions $

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisir et transporteur aérien sous la marque Air Transat, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2025.

« Le premier trimestre de l'exercice 2025 s'est terminé avec une meilleure performance qu'au premier trimestre de 2024, malgré l'incertitude économique. La hausse du trafic et une augmentation prudente de la capacité de 0,5 % ont entraîné une amélioration des revenus aériens unitaires de 1,7 % par rapport à l'an dernier. Les résultats financiers de Transat ont également progressé, les revenus ayant augmenté de 5,6 % par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent et le BAIIA ajusté atteignant 20,0 millions $, grâce à la baisse des prix du carburant et à un contrôle rigoureux des charges d'exploitation », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Notre programme Élévation, un plan d'optimisation global visant à maximiser la croissance rentable à long terme, continue de progresser comme prévu. Une fois pleinement déployées, les initiatives mises en place jusqu'à maintenant devraient générer un BAIIA ajusté annualisé de 37 millions $. Le programme est en bonne voie pour atteindre 100 millions $ d'ici le milieu de 2026. La phase initiale a permis d'optimiser notre structure de coûts organisationnels, avec des gains d'efficacité et des économies grâce à de nouveaux outils technologiques et à l'IA. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons avec des initiatives de gestion des revenus et diverses mesures de productivité afin de favoriser une croissance rentable », a ajouté Mme Guérard.

« Nos priorités demeurent le refinancement de la dette de plus de 800 millions $ et le renforcement de notre bilan. Avec l'aide d'un comité consultatif spécial créé par le conseil d'administration et composé d'administrateurs indépendants, nous continuons à explorer l'ensemble des possibilités qui nous permettront de mettre en place une structure de capital optimale à long terme. Bien que les discussions entamées il y a plus de 18 mois avec notre prêteur principal, le gouvernement fédéral, et d'autres parties prenantes n'aient pas encore abouti à une solution permanente, elles se poursuivent. Compte tenu de la complexité des discussions et en vue d'offrir davantage de flexibilité, nous avons récemment pu reporter à avril 2027 et novembre 2026, respectivement, les dates d'échéance de nos ententes de financement subordonné et garanti CUGE avec le gouvernement fédéral. De plus, nous avons renégocié notre entente de crédit à terme rotatif avec un report de la date d'échéance à novembre 2026 », a conclu Mme Guérard.

Résultats du premier trimestre

Pour le trimestre clos le 31 janvier 2025, les revenus ont atteint 829,5 millions $, en hausse de 5,6 % par rapport à 785,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation des revenus est attribuable à une hausse de 1,7 % des revenus aériens unitaires ainsi qu'à une augmentation de 1,0 % du trafic exprimé en passagers-milles payants par rapport à 2024. La capacité offerte de la Société a augmenté de 0,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui témoigne d'une rigoureuse gestion.

Le BAIIA ajusté1 a atteint 20,0 millions $, contre un BAIIA ajusté1 négatif de 3,3 millions $ il y a un an. Cette augmentation reflète la croissance des revenus et une diminution de 15 % des prix du carburant par rapport à la période correspondante de 2024, ainsi qu'une baisse des charges de loyers d'aéronefs. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une légère augmentation des charges d'exploitation liées à l'accroissement de la capacité.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à 168,6 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 110,7 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison des variations favorables des soldes du fonds de roulement. Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement des obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 ont atteint 129,1 millions $ pour le trimestre, contre 39,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au 31 janvier 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 389,4 millions $, contre 453,3 millions $ au 31 janvier 2024 et 260,3 millions $ au 31 octobre 2024. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés découlant des réservations de forfaits voyages avaient atteint 604,2 millions $ au 31 janvier 2025, contre 612,2 millions $ au 31 janvier 2024 et 453,8 millions $ au 31 octobre 2024.

Au cours du trimestre terminé le 31 janvier 2025, la Société a reçu un produit net de 30,6 millions $ découlant de la dernière des quatre transactions de cession-bail précédemment annoncées, celle-ci ayant été réalisée au début de novembre.

Reflétant le produit mentionné ci-dessus et la variation de la trésorerie, la dette à long terme et la subvention publique différée, nettes de la trésorerie, s'élevaient à 424,0 millions $ au 31 janvier 2025, en baisse par rapport à 542,7 millions $ au 31 octobre 2024.

Indicateurs clés

À ce jour, pour le deuxième trimestre de 2025, les coefficients d'occupation sont inférieurs de 2 points de pourcentage par rapport à la même date de l'exercice 2024, alors que les revenus aériens unitaires, exprimés en revenus par passager-mille (ou « yield »), sont 2 % plus élevés par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Bien qu'il soit trop tôt pour avoir une vue d'ensemble sur l'été, les tendances de l'hiver semblent vouloir se poursuivre pour l'été 2025.

Pour l'exercice 2025, la Société prévoit augmenter la capacité disponible de 2 % mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2024, avec des ajustements possibles en fonction de l'évolution de la situation liée aux enjeux des moteurs GTF2 de Pratt & Whitney.

_____________________________________________ 2 Geared turbofan ("GTF").

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration et de transaction et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Dette totale : Dette à long terme plus le montant des obligations locatives, de la subvention publique différée et du passif lié aux bons de souscription, net des coûts de financement reportés associés au financement subordonné CUGE. La direction utilise la dette totale pour évaluer le niveau d'endettement, les besoins futurs de liquidités et le levier financier de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Dette totale nette : Dette totale (décrite ci-haut) moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette totale nette est utilisée afin d'évaluer la situation de trésorerie par rapport au niveau d'endettement de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS



Premier trimestre 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) $ $





Perte d'exploitation (51 956) (52 429) Amortissement et dépréciation 62 965 50 164 Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation 7 149 5 276 Coûts de restructuration 3 078 66 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (1 267) (3 314) Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée)¹ ou BAIIA ajusté¹ 19 969 (3 349)





Perte nette (122 532) (60 977) Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation 7 149 5 276 Coûts de restructuration 3 078 66 Gain sur cession d'actifs (5 183) (5 784) Variation de la juste valeur des dérivés (3 462) 22 159 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription (7) 11 747 Perte (gain) de change 47 472 (42 127) Gain sur modification de la dette à long terme (216) -- Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (1 267) (3 314) Perte nette ajustée¹ (74 968) (76 066)





Perte nette ajustée¹ (74 968) (76 066) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation ajusté servant au calcul du résultat dilué par action 39 466 38 580 Perte nette ajustée par action¹ (1,90) (1,97)





Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 168 578 110 702 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 7 734 (28 745) Remboursement d'obligations locatives (47 183) (42 864) Flux de trésorerie disponibles1 129 129 39 093







Au

31 janvier 2025 Au

31 octobre 2024 (en milliers de dollars)



$ $ Dette à long terme



699 678 682 295 Subvention publique différée



113 717 120 784 Passif lié aux bons de souscription



8 512 8 519 Obligations locatives



1 479 598 1 465 722 Dette totale1



2 301 505 2 277 320









Dette totale



2 301 505 2 277 320 Trésorerie et équivalents de trésorerie



(389 355) (260 336) Dette totale nette1



1 912 150 2 016 984

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, de préserver et de faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2024.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation, d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes ou autrement.





La perspective selon laquelle pour l'exercice 2025, la Société prévoit augmenter la capacité disponible de 2 % mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2024, avec des ajustements possibles en fonction de l'évolution de la situation liée aux enjeux des moteurs GTF 2 de Pratt & Whitney.





La perspective selon laquelle les initiatives mises en place jusqu'à maintenant devraient générer un BAIIA ajusté annualisé de 37 millions $. Le programme est en bonne voie pour atteindre 100 millions $ d'ici le milieu de 2026.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'œuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables, que la Société sera en mesure d'atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney et que les initiatives identifiées afin d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté (BAIIA ajusté) pourront être mises en œuvre comme prévu et se traduiront par des réductions de coûts et une augmentation des revenus de l'ordre anticipé d'ici la mi-2026. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 janvier 2025 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

