Air Transat cloué au sol : le syndicat dénonce le manque de vision du gouvernement Trudeau

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la composante des agents de bord d'Air transat, affilié au SCFP, comprend que des mesures draconiennes doivent être prises face à une pandémie historique. Par contre, celui-ci déplore le manque de vision du gouvernement Trudeau qui ne présente pas de plan de sauvetage pour les transporteurs aériens canadiens.

« Il y aura un lendemain à cette crise sanitaire, mais sans transporteurs canadiens, nous serons à la merci des entreprises étrangères. Tous les pays développés l'ont compris et ont mis sur pied un plan pour sauver leurs compagnies de transport aérien », a rappelé le président du syndicat,

Dominic Levasseur.

Air Transat a annoncé qu'il clouait graduellement l'ensemble de ses avions au sol à partir de ce dimanche jusqu'à minimalement le 30 avril prochain, ce qui aura assurément comme effet une hausse des mises à pied dans le secteur.

« Nous attendons un programme de relance fédéral depuis la mi-mars 2020, il y a de ça presque un an déjà! La relance de cette industrie décisive aura un impact sur la relance économique en général et, plus particulièrement, sur l'ensemble de l'industrie touristique qui a été particulière frappée par la crise sanitaire », a rappelé le président du syndicat.

Il est à noter qu'au début de l'année 2020, Air Transat, un fleuron du Québec inc., employait 1950 agents de bord. Dans deux semaines, il y en restera 0.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1980 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Transat et de Sunwing.

