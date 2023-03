MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Air Transat est fière d'annoncer qu'elle offrira des vols directs reliant Montréal à Lyon l'hiver prochain, devenant ainsi la seule compagnie aérienne à offrir cette liaison à longueur d'année. Les voyageurs canadiens pourront découvrir ou redécouvrir cette ville réputée pour sa gastronomie en plus de profiter d'un accès simplifié aux Alpes françaises, une destination ski de renommée mondiale. À l'hiver 2023-2024, cette liaison sera exploitée à raison de trois vols par semaine au départ de Montréal, soit les mardis, vendredis et samedis.

Rappelons qu'Air Transat proposait déjà jusqu'à sept vols directs par semaine entre Montréal et Lyon pour la saison estivale. Elle dessert ainsi un total de huit villes françaises sans escale dont deux en programme annuel, soit Paris et maintenant Lyon.

« Comme premier transporteur entre le Québec et la France, il était naturel pour nous d'ajouter Lyon et sa région à notre offre hivernale, souligne Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus d'Air Transat. L'annualisation de nos routes fait partie de notre stratégie de développement et notre flotte d'A321LR est le meilleur outil pour atteindre cet objectif. Nous sommes ravis de répondre à la demande croissante entre le Canada et la France et ainsi en faire bénéficier tant les amateurs de sports d'hiver que les voyageurs d'affaires, ou encore la vaste communauté d'expatriés ».

Cette route sera opérée avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 and NO x ) de leur catégorie.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ).

