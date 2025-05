Nouvelle liaison sans escale exclusive entre Montréal et Guadalajara

Prolongement du service Montréal- Madrid

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Air Transat, sacrée Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 par Skytrax, poursuit le développement de son réseau avec l'ajout de deux nouvelles liaisons internationales à son programme hiver 2025-2026. La compagnie propose une liaison exclusive entre Montréal et Guadalajara (GDL) au Mexique et prolonge son service entre Montréal et Madrid (MAD) en Espagne, pour inclure une partie de la saison hivernale. Les vols seront disponibles pour réservation dès cette semaine.

« Le lancement de ces nouvelles liaisons reflète notre engagement à offrir un réseau diversifié, en adressant de manière efficace une demande aujourd'hui non satisfaite, affirme Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. En ciblant des marchés à fort potentiel comme Guadalajara, et en annualisant graduellement notre service vers l'Europe, nous consolidons notre position, au départ de l'Est du Canada vers le Sud et l'Europe, tout en maximisant l'efficacité opérationnelle de notre flotte. Ce sont des routes soigneusement choisies, en lien avec l'ADN d'Air Transat. »

Montréal - Guadalajara : découvrir le Mexique autrement

À partir du 13 décembre 2025, les adeptes de voyage pourront s'envoler directement de Montréal vers Guadalajara, joyau culturel du Mexique. Proposée deux fois par semaine les jeudis et samedis, cette nouvelle liaison ouvre la porte à une destination à la fois authentique et animée, berceau du mariachi, de la tequila et d'une scène gastronomique effervescente. En plus de répondre aux besoins de la communauté mexicaine du Québec, ce service invite les voyageuses et voyageurs à découvrir une autre facette du Mexique.

Montréal - Madrid : l'Espagne en hiver

L'hiver prochain, il ne sera pas nécessaire d'attendre le retour des beaux jours pour profiter de la capitale espagnole. Dès le 18 février 2026, Air Transat proposera deux vols par semaine entre Montréal et Madrid les mercredis et vendredis, prolongeant ainsi sa liaison estivale pour la toute première fois durant la saison hivernale. Avec ses températures douces, son art de vivre et son riche patrimoine, Madrid offre une parenthèse européenne dépaysante, à tout moment de l'année. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie d'Air Transat de réduire la saisonnalité de son réseau transatlantique, en ajoutant Madrid à son offre hivernale vers l'Espagne, qui inclut déjà Malaga. De plus, la compagnie propose une connectivité fluide vers plusieurs autres destinations clés de l'Espagne grâce à son partenariat interligne avec Air Europa.

Rappelons également que la coentreprise avec Porter Airlines permet aux passagères et passagers des quatre coins du Canada d'accéder facilement au vaste réseau d'Air Transat via des vols de correspondance. Ce partenariat garantit un service chaleureux et une expérience de voyage de haute qualité à bord de deux compagnies aériennes canadiennes réputées pour leur convivialité et fiabilité.

Tous les détails du programme hiver 2025-2026 d'Air Transat seront dévoilés prochainement.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

