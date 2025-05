MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - À l'issue du vote qui s'est déroulé hier lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Transat A.T. inc. (« Transat »), les onze candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 21 mars 2025 ont été réélus, par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration, à titre d'administratrices ou administrateurs. Le conseil d'administration de Transat est donc composé de Mme Geneviève Brouillette, Mme Lucie Chabot, Mme Valérie Chort, M. Robert Coallier, M. Daniel Desjardins, Mme Susan Kudzman, M. Stéphane Lefebvre, M. Bruno Matheu, M. Ian Rae, Mme Julie Tremblay, et de Mme Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Voici les résultats du vote pour l'élection des administratrices et administrateurs :



Votes EN FAVEUR Votes CONTRE Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Geneviève Brouillette 8 330 462 98,13 % 158 341 1,87 % Lucie Chabot 8 319 629 98,01 % 169 174 1,99 % Valérie Chort 8 312 263 97,92 % 176 540 2,08 % Robert Coallier 8 327 550 98,10 % 161 253 1,90 % Daniel Desjardins 8 344 568 98,30 % 144 235 1,70 % Annick Guérard 8 301 831 97,80 % 186 972 2,20 % Susan Kudzman 8 298 367 97,76 % 190 436 2,24 % Stéphane Lefebvre 8 339 620 98,24 % 149 183 1,76 % Bruno Matheu 8 341 139 98,26 % 147 664 1,74 % Ian Rae 8 336 052 98,20 % 152 751 1,80 % Julie Tremblay 8 338 049 98,22 % 150 754 1,78 %

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Elle renouvelle sa flotte aérienne avec les appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, essentiels pour assurer l'efficacité énergétique de ses opérations. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

