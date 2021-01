MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a déclaré aujourd'hui qu'elle suspendra temporairement ses liaisons avec des destinations mexicaines et antillaises pendant 90 jours, à compter du 31 janvier, en réponse aux préoccupations constantes liées à la COVID-19, particulièrement en ce qui a trait à la semaine de relâche ce printemps. La décision, destinée à permettre une réduction méthodique des services et à réduire au minimum les répercussions sur les clients, a été prise conjointement avec le gouvernement du Canada à la suite de consultations.

« Air Canada estime qu'une approche collaborative avec le gouvernement du Canada, qui fait appel à la participation de tous les transporteurs, est la meilleure façon de répondre à la pandémie de COVID-19, particulièrement compte tenu des inquiétudes que suscitent les variants de la COVID-19 et les déplacements pendant la semaine de relâche, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Grâce à la consultation, nous avons établi une approche qui nous permettra de réaliser une réduction méthodique du service pour ces destinations qui réduira au minimum les répercussions sur nos clients et favorisera la réalisation d'importants objectifs de santé publique dans la gestion de la COVID-19. À l'échelle du réseau, l'incidence supplémentaire sur l'épuisement du capital d'Air Canada n'est pas considérable, étant donné le volume de passagers réduit résultant de la COVID-19 et des restrictions de voyage.

À la suite de consultations avec le gouvernement fédéral, Air Canada a convenu de suspendre ses vols pour 15 destinations, du dimanche 31 janvier au vendredi 30 avril. Pour éviter le plus possible que des Canadiens ne soient bloqués à l'étranger, Air Canada compte exploiter un certain nombre de vols commerciaux unidirectionnels à partir des villes touchées après le 31 janvier, pour ramener au Canada les clients qui se trouveront aux destinations dont les vols ont été suspendus.

Les clients touchés seront entièrement remboursés étant donné que les services sont suspendus sans possibilité de solutions de rechange.

Les destinations faisant l'objet d'une suspension sont les suivantes :

Cayo Coco

Cancún

Liberia

Montego Bay

Punta Cana

Varadero

Puerto Vallarta

Antigua

Aruba

Barbade

Kingston

Mexico

Nassau

Providenciales

San José

