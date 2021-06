Horaire intra- Canada le plus étoffé stimulant le secteur canadien du tourisme et de l'hôtellerie

Comprend trois nouvelles lignes et des lignes rétablies, en plus des cabines de classe Signature Air Canada et Économique Privilège sur certaines lignes transcontinentales

Nouvelle politique de remboursement procurant une plus grande tranquillité d'esprit

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'horaire des vols intérieurs pour la haute saison estivale d'Air Canada qui débute fin juin a été conçu en vue de favoriser la reprise économique du pays et de soutenir les entreprises du secteur national du tourisme et de l'hôtellerie pendant cette période importante. Figurent à l'horaire l'inauguration de trois nouvelles liaisons intra-Canada, la desserte de 50 aéroports canadiens, le rétablissement de certaines liaisons régionales et des gros-porteurs offrant les réputées classes Signature Air Canada et Économique Privilège sur certaines lignes transcontinentales. On peut dès maintenant réserver des places à prix attrayant pour toutes les cabines à aircanada.com ou par l'application Air Canada ou auprès des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

« Étant donné l'accélération continue de la vaccination au Canada et les plans de réouverture de plusieurs gouvernements provinciaux -- notamment pour les voyages -- l'été s'annonce de plus en plus prometteur, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Comme les clients sont prêts à voyager, Air Canada affirme son leadership pour appuyer ses partenaires du secteur du tourisme et de l'hôtellerie au pays par ses services pour 50 destinations d'un océan à l'autre, le redémarrage de dessertes régionales et de nouvelles lignes sans escale pratiques.

« Nous sommes particulièrement fiers que nos nouveaux appareils A220 d'Airbus, à la fine pointe de la technologie et construits au Canada, soient exploités partout au pays. Grâce aux protocoles de biosécurité du programme Air Canada SoinPropre+ à l'avant-garde de l'industrie, à nos tarifs promotionnels s'appliquant également à nos produits et services haut de gamme et aux occasions intéressantes offertes par Aéroplan ainsi qu'à notre nouvelle politique de remboursement procurant une plus grande tranquillité d'esprit, nos clients peuvent réserver avec nous en toute confiance. Nous avons hâte de vous accueillir à bord lorsque vous serez prêts à voyager de nouveau », a conclu M. Galardo.

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada donne aux clients le choix de demander un remboursement selon le mode de paiement initial si le transporteur aérien annule leur vol ou en modifie l'horaire de plus de trois heures, peu importe la raison. Ces clients auront aussi le choix d'accepter un bon de voyage Air Canada ou des points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %. Les règles tarifaires habituelles s'appliquent aux clients qui modifient volontairement leurs réservations de vols non touchés.

Nouvelles dessertes

Desserte Fréquence Appareil Entrée en vigueur Montréal-Deer Lake Tous les jours CRJ900 1er juillet 2021 Montréal-Kelowna 3 vols par semaine en juillet 4 vols par semaine en août A220 d'Airbus 26 juin 2021 Montréal-Saskatoon-Regina Tous les jours CRJ900 1er août 2021

Services rétablis

Escale Liaison

Entrée en vigueur Fréquence Gander Gander-Halifax

29 juin 3 vols par semaine Gander-Toronto

2 juillet 5 vols par semaine St. John's St. John's-Toronto

19 juin Tous les jours Goose Bay Goose Bay-St. John's

29 juin 3 vols par semaine Deer Lake Deer Lake-Halifax

1er août 5 vols par semaine Halifax Halifax-Calgary

1er août 5 vols par semaine Sydney Sydney-Toronto

26 juin 3 vols par semaine Sydney-Montréal

1er août Tous les jours Charlottetown Charlottetown-Toronto

18 juin 4 vols par semaine Saint John Saint John-Montréal

30 juin 3 vols par semaine Saint John-Toronto

2 juillet 4 vols par semaine Fredericton Fredericton-Montréal

29 juin Tous les jours Fredericton-Toronto

1er juillet 5 vols par semaine Bathurst Bathurst-Montréal

27 juin 3 vols par semaine Québec Québec-Toronto

19 juin Tous les jours Ottawa Ottawa-Calgary

2 juillet Tous les jours Ottawa-Edmonton

1er août 2 vols par semaine North Bay North Bay-Toronto

28 juin 3 vols par semaine Fort McMurray Fort McMurray-Toronto

1er juillet 2 vols par semaine Winnipeg Winnipeg-Calgary

20 juin 6 vols par semaine Winnipeg-Montréal

1er août Tous les jours Regina Regina-Calgary

1er juillet 5 vols par semaine Saskatoon Saskatoon-Calgary

2 juillet 5 vols par semaine Kamloops Kamloops-Vancouver

29 juin 4 vols par semaine Kamloops-Calgary

28 juin 4 vols par semaine Comox Comox-Vancouver

30 juin 3 vols par semaine Nanaimo Nanaimo-Toronto

4 juillet 1 vol par semaine Nanaimo-Calgary

2 juillet 5 vols par semaine Prince Rupert Prince Rupert-Vancouver

25 juin 3 vols par semaine Penticton Penticton-Vancouver

29 juin 4 vols par semaine Sandspit Sandspit-Vancouver

23 juin 3 vols par semaine Victoria Montréal-Victoria

19 juin 3 vols par semaine Toronto-Victoria

19 juin 4 vols par semaine Calgary-Victoria

21 juin 4 vols par semaine Castlegar Castlegar-Vancouver

28 juin 3 vols par semaine Kelowna Kelowna-Toronto

18 juin 4 vols par semaine Yellowknife Yellowknife-Calgary

30 juin 3 vols par semaine

Air Canada offre également la connectivité pour cinq autres collectivités régionales au moyen d'accords interlignes avec des transporteurs régionaux tiers : Wabush, Baie-Comeau, Gaspé, Mont-Joli et Val-d'Or.

L'horaire commercial d'Air Canada peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

