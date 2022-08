Le rapport de 2021 détaille les progrès réalisés dans le cadre des différentes initiatives en lien avec l'environnement, les collectivités et les employés

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié l'édition 2021 du rapport Citoyens du monde, qui décrit la manière dont le transporteur a soutenu un éventail de programmes de développement durable malgré les répercussions de la COVID-19 sur l'industrie mondiale du transport aérien. Le document, qui constitue le rapport annuel d'Air Canada en matière de développement durable, présente en détail les progrès réalisés par le transporteur aérien dans des domaines comme la sécurité, le bien-être, l'environnement, la mobilisation des employés et l'engagement envers les collectivités.

Air Canada souligne ses réalisations et ses progrès sur les plans environnemental, social et de la gouvernance dans Citoyens du monde, son rapport de développement durable (Groupe CNW/Air Canada)

« La COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur l'ensemble de l'industrie du transport aérien, mais je suis fier qu'Air Canada ait continué d'aller de l'avant avec ses initiatives relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et qu'elle reste concentrée sur ses objectifs de développement durable à long terme, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Les efforts déployés pour garder nos clients et nos employés en sécurité, réduire notre empreinte environnementale et contribuer au bien-être des collectivités que nous servons, notamment par l'intermédiaire de la Fondation Air Canada, faisaient partie intégrante de ces initiatives. Nous savons que les effets de la pandémie sont temporaires, mais il faut un engagement et une stratégie à long terme pour gérer les risques et les occasions liés au développement durable, et favoriser une industrie de l'aviation plus durable. Et le fait de rendre compte de nos progrès en publiant le rapport Citoyens du monde est l'une des manières dont nous démontrons notre détermination. »

Citoyens du monde, le rapport de développement durable 2021 d'Air Canada, peut être consulté à www.aircanada.com. Il explique en détail la manière dont le transporteur intègre les facteurs environnementaux et sociaux dans ses activités quotidiennes selon trois fils conducteurs du développement durable : Notre entreprise, Nos employés et Notre planète. Afin de garantir la transparence, l'intégrité et la responsabilisation, les services d'un tiers indépendant ont été retenus pour mener une mission de certification de portée limitée à l'égard de certains indicateurs de rendement. Voici ce qui ressort, entre autres, du rapport de cette année :

en 2021, Air Canada a publié son nouveau plan d'action climatique, assorti d'ambitieux jalons pour atteindre son objectif de carboneutralité à long terme d'ici 2050;





Air Canada a lancé le programme de voyages Laissez moins, qui donne l'occasion à ses entreprises clientes de diminuer leur empreinte carbone liée aux voyages d'affaires;





a lancé le programme de voyages Laissez moins, qui donne l'occasion à ses entreprises clientes de diminuer leur empreinte carbone liée aux voyages d'affaires; Air Canada a rappelé plus de 10 000 employés et embauché de nouvelles recrues au sein des groupes de l'Exploitation en 2021, en plus de lancer des programmes de formation connexes pour appuyer le retour, la croissance et le perfectionnement des employés dans leurs fonctions, y compris en matière de sécurité ;





a rappelé plus de 10 000 employés et embauché de nouvelles recrues au sein des groupes de l'Exploitation en 2021, en plus de lancer des programmes de formation connexes pour appuyer le retour, la croissance et le perfectionnement des employés dans leurs fonctions, y compris en matière de sécurité pour concrétiser son engagement à l'égard de la sécurité de la clientèle et du personnel, le transporteur a mené tout au long de l'année Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie à chacune des étapes du voyage;





en 2021, la Fondation Air Canada a amassé plus de 1 000 000 $, versé près de 600 000 $ et soutenu environ 160 organismes caritatifs;





Air Canada a célébré le 15e anniversaire de son Programme d'entraide Aéroplan. En 2021, près de 65 millions de points ont été donnés par Aéroplan et ses membres au moyen du Programme d'entraide Aéroplan.

Air Canada surveille de près l'évolution de la communication d'information sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. En 2022, la Société a également publié son premier rapport aligné sur le cadre du Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC), qui peut aussi être consulté à www.aircanada.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]