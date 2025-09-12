Air Canada est également reconnue comme la société aérienne offrant la meilleure connectivité à bord

MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada est fière d'avoir reçu, pour la sixième année d'affilée, la Cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales lors de la cérémonie de remise des prix 2026 de l'Airline Passenger Experience Association (APEX) qui s'est tenue hier soir. Le service Wi-Fi à bord d'Air Canada, commandité par Bell, offert sans frais aux membres Aéroplan, a été reconnu comme offrant la meilleure connectivité à bord. Ces prix sont décernés sur la base d'un vote auquel plus d'un million de clients ont participé.

Air Canada est fière d’avoir reçu, pour la sixième année d’affilée, la Cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales lors de la cérémonie de remise des prix 2026 de l’Airline Passenger Experience Association (APEX). (Groupe CNW/Air Canada)

« Au nom des quelque 40 000 employés d'Air Canada à l'échelle mondiale, je remercie l'APEX de confirmer notre statut de transporteur aérien mondial de premier plan en nous décernant ce prix, ainsi que nos clients pour la fidélité dont ils ont fait preuve en choisissant de voyager avec nous, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Je suis également heureux de constater que nos investissements visant à faire de nous un chef de file de l'industrie en ce qui a trait à la connectivité à bord sont reconnus par le prix de la Meilleure connectivité à bord, qui de plus est offerte sans frais aux membres Aéroplan. Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience possible chaque fois qu'un client utilise notre site Web ou notre application mobile, ou qu'il prend place à bord d'un de nos appareils. Et les étapes passionnantes que nous prévoyons mettre en place très prochainement seront, j'en suis convaincu, très appréciées par nos clients. Nous les remercions de la confiance qu'ils accordent à Air Canada. »

Les Cotes cinq et quatre étoiles sont les seules reconnaissances mondiales du domaine du transport aérien à reposer entièrement sur les commentaires et les observations de passagers, recueillis en toute impartialité par un tiers grâce au partenariat avec TripIt® de Concur®, l'application d'organisation de voyage la plus utilisée au monde. Pour les distinctions de 2026, plus d'un million de vols ont été évalués sur une échelle de cinq étoiles par des passagers dont le dossier de vol a été validé et qui représentaient plus de 600 sociétés aériennes de partout dans le monde. Les Cotes cinq et quatre étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales de l'APEX sont certifiées de manière indépendante par un cabinet d'audit externe professionnel.

La Cote cinq étoiles de l'APEX décernée à Air Canada pour 2026 s'ajoute aux distinctions que la société aérienne a reçues cette année pour ses produits et services à l'avant-garde de l'industrie, notamment :

Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord en 2025 (Skytrax)

Prix Skytrax 2025 du Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde pour la deuxième année d'affilée pour la Suite Signature Air Canada à Toronto

Prix Skytrax 2025 du Meilleur personnel de cabine au Canada et en Amérique du Nord

et en Amérique du Nord Prix Skytrax 2025 du Meilleur transporteur aérien à faibles coûts pour la filiale Air Canada Rouge

Prix Skytrax 2025 du Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord

Prix Skytrax 2025 du Meilleur service de restauration à bord en classe économique supérieure en Amérique du Nord

Prix Skytrax 2025 du Meilleur service de restauration en classe affaires en Amérique du Nord

Prix Skytrax 2025 du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

