MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'engagement continu d'Air Canada à l'égard de l'excellence a été reconnu par la voie de la Cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales lors de la cérémonie de remise des prix 2024 de l'Airline Passenger Experience Association (APEX) qui s'est tenue hier soir à Long Beach, en Californie. C'est la cinquième fois en six ans que la société aérienne reçoit la Cote cinq étoiles de l'APEX, établie à partir de la rétroaction des clients.

Air Canada se voit décerner la Cote cinq étoiles du public pour 2024 dans la catégorie sociétés aériennes internationales de l’APEX (Groupe CNW/Air Canada)

« Au nom des plus de 36 000 employés d'Air Canada, nous remercions nos clients et l'APEX de nous avoir reconnus par la voie de la Cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales, a déclaré Mark Nasr, vice-président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan. Nous avons fait des investissements considérables dans nos produits et services numériques, nos salons et nos produits aériens, et nous sommes ravis d'accueillir notre clientèle à bord et de lui offrir un niveau accru de confort et de commodité alors qu'elle voyage pour retrouver famille et amis, pour découvrir de nouvelles cultures ou pour bâtir des entreprises au Canada et dans l'ensemble de notre réseau mondial ».

Les Cotes cinq et quatre étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales, anciennement connues sous le nom du programme Official Airline RatingsMC de l'APEX, reposent sur les commentaires et les observations de passagers recueillis en toute impartialité par un tiers grâce au partenariat avec TripIt® de Concur®, l'application d'organisation de voyage la mieux cotée du monde. Pour l'attribution des distinctions de 2024, des passagers ont noté près d'un million de vols assurés par plus de 600 sociétés aériennes de partout dans le monde sur une échelle de cinq étoiles. Les Cotes cinq et quatre étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales de l'APEX sont certifiées de manière indépendante par un cabinet d'audit externe professionnel.

La Cote cinq étoiles pour 2024 de l'APEX décernée à Air Canada s'ajoute aux distinctions que la société aérienne a reçues cette année pour ses produits et services à l'avant-garde de l'industrie, notamment :

Meilleur transporteur aérien au Canada , selon les World Airline Awards de Skytrax;

, selon les World Airline Awards de Skytrax; Meilleur personnel au sol et à bord au Canada , selon les World Airline Awards de Skytrax;

, selon les World Airline Awards de Skytrax; Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au Canada (Air Canada Rouge), selon les World Airline Awards de Skytrax;

(Air Canada Rouge), selon les World Airline Awards de Skytrax; Transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord pour la cinquième année de suite aux prix Trazees;

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord, selon Global Traveler , pour la cinquième année d'affilée;

, pour la cinquième année d'affilée; Prix du choix du public voyageur dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord, selon la Airline Passenger Experience Association (APEX);

Programme de société aérienne de l'année, Meilleure promotion et Meilleure capacité d'échange pour le programme de fidélité Aéroplan d'Air Canada aux Freddie Awards.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

