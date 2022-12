Nouveau service sans escale entre Montréal et Fort McMurray

Augmentation de la fréquence des vols Toronto - Kelowna , Winnipeg - Toronto et Montréal - Vancouver

Cet été, Air Canada proposera 600 vols quotidiens sur 97 liaisons pour 51 destinations au Canada , soit plus que tout autre transporteur

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau service entre Montréal et Fort McMurray qui sera lancé en juin dans le cadre de l'horaire d'été du transporteur au Canada. Pour l'été 2023, Air Canada rétablira également des services et augmentera la fréquence des vols sur les liaisons populaires au pays tandis qu'elle renforce son réseau canadien à la suite de la pandémie.

Cet été, Air Canada proposera 600 vols quotidiens sur 97 liaisons pour 51 destinations au Canada, soit plus que tout autre transporteur (Groupe CNW/Air Canada)

« En tant que transporteur national, Air Canada proposera un horaire d'été bonifié pour des destinations canadiennes, ce qui renforcera notre rôle de fournisseur de liaisons essentielles aux Canadiens d'un océan à l'autre, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Notre nouveau service Montréal-Fort McMurray facilite l'accès de l'Est canadien à l'une des régions économiques essentielles de l'Alberta. Et grâce au rétablissement prudent des liaisons suspendues et à l'augmentation des fréquences pour d'autres, nous améliorons les options de nos clients pour les voyages intérieurs. Nous avons hâte à l'été prochain, qui s'annonce exceptionnel. Nous inscrirons à l'horaire 97 liaisons intérieures pour 51 aéroports au pays et deviendrons ainsi le transporteur canadien le plus important, avec la plus grande capacité de sièges pour les voyageurs.

« De plus, nous avons conçu notre horaire d'été canadien de manière à ce qu'il soit synchronisé avec notre horaire d'été international annoncé récemment, facilitant ainsi les correspondances à nos plaques tournantes pour nos clients, qu'ils voyagent au Canada, aux États-Unis ou à nos nombreuses destinations dans le monde. »

Le nouveau service entre Montréal et Fort McMurray commencera le 20 juin 2023. Les vols seront assurés toute l'année, trois fois par semaine, par Air Canada Rouge à l'aide d'un appareil A319 d'Airbus comportant 136 places dans une configuration à deux cabines : Premium Rouge et classe économique. Grâce à l'ajout de Montréal au service qu'elle propose déjà sur Toronto, Air Canada sera le seul transporteur à relier Fort McMurray sans escale au Québec et à l'Ontario.

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation AC1943 Montréal 08:15 Fort McMurray 10:38 Mardi, mercredi, jeudi AC1942 Fort McMurray 12:05 Montréal 17:52 Mardi, mercredi, jeudi

Air Canada a aussi annoncé aujourd'hui la reprise de plusieurs liaisons saisonnières et d'une liaison précédemment suspendue. Cela comprend des vols quotidiens Gander-Toronto à compter du 1er juin, des vols London (Ontario) -Montréal à compter du 17 juin, des vols Fort McMurray-Toronto quatre fois par semaine qui reprendront le 1er mai, et des vols Calgary-Québec trois fois par semaine à compter du 19 juin. De plus, Air Canada prévoit assurer un service quotidien par gros-porteur sur sa liaison Ottawa-Vancouver, tout en proposant de multiples options pour des destinations loisirs populaires, comme Kelowna et Victoria, à ses trois principales plaques tournantes.

Augmentations de fréquence

Liaison Fréquence (à l'été 2023 par rapport à l'été 2022) Edmonton-Montréal Fréquence qui passe de deux à quatre vols par jour Vancouver-Montréal Fréquence qui passe de cinq à six vols par jour Calgary-Toronto Fréquence qui passe de 11 à 13 vols par jour Kelowna-Vancouver Fréquence qui passe de sept à huit vols par jour Winnipeg-Toronto Fréquence qui passe de cinq à sept vols par jour Saint John-Toronto Fréquence qui passe d'un à trois vols par jour Kelowna-Toronto Fréquence qui passe d'un à deux vols par jour Québec-Vancouver Fréquence qui passe de trois à cinq vols par semaine

Les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points sur tous les vols d'Air Canada. Les clients et les membres Aéroplan admissibles pourront bénéficier de l'enregistrement et de l'embarquement prioritaires, de l'accès au salon Feuille d'érable de même que d'autres privilèges, le cas échéant.

Le 13 octobre 2022, Air Canada a publié son horaire d'été international, y compris de nouveaux services pour l'Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://medias.aircanada.com/2022-10-13-Air-Canada-lancera-de-nouveaux-services-pour-lEurope,-reprendra-des-liaisons-internationales-cles-et-retablira-des-frequences-des-lete-2023.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]