La société aérienne est reconnue pour la variété de ses stages rémunérés et pour ses possibilités de perfectionnement professionnel

MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Air Canada a été reconnue par Mediacorp comme l'un des meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2025, pour une deuxième année de suite. Cette prestigieuse distinction reflète l'engagement de l'entreprise à créer des possibilités pour permettre aux jeunes de s'épanouir et de se positionner comme les leaders de demain.

Air Canada offre des programmes de stages rémunérés dans plusieurs disciplines dotées d'un grand nombre de possibilités de perfectionnement professionnel, dont un accès à une gamme de vidéos d'apprentissage en ligne.

Air Canada a été reconnue par Mediacorp comme l’un des meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2025, pour une deuxième année de suite. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux de figurer parmi les meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes encore une fois cette année, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Nous tirons une immense fierté de ce prix particulier. Nous visons à offrir un environnement de travail et des occasions d'apprentissage qui permettent à tout le monde de s'épanouir et de devenir les futurs leaders de cette industrie dynamique. »

À propos du Palmarès des meilleurs employeurs

Chaque employeur est évalué par les rédacteurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada en fonction des programmes qu'il offre pour attirer et retenir les jeunes travailleurs. Il peut s'agir, entre autres, d'avantages sociaux comme une aide financière pour payer des frais de scolarité, des programmes coop, de travail-études, de mentorat, de formation et de gestion de carrière, de même que d'initiatives permettant aux jeunes travailleurs de progresser plus rapidement au sein de l'entreprise.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements concernant les possibilités de carrière ici.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consultez la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

