« Nous sommes fiers d'avoir notre siège social à Montréal, où nous jouons un rôle vital dans le succès économique de cette ville dynamique, et nous sommes honorés de compter parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la neuvième année de suite, a affirmé Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. En tant que société aérienne d'envergure internationale, nous avons développé une culture qui nous a permis de remporter des succès durant cette période remplie de défis. Notre culture d'entreprise, ainsi que le professionnalisme et le dévouement indéfectible de nos employés sont essentiels à la reconstruction fructueuse d'Air Canada dans l'après-pandémie. Nous continuons de favoriser un milieu de travail sain qui soutient l'épanouissement, la croissance et le perfectionnement des employés afin que la Société reste en bonne position pour réussir, appuyée par ses employés mobilisés. »

Cette année, Air Canada a été sélectionnée pour :

Ses réalisations et ses performances exceptionnelles liées au Prix d'excellence attribué par les pairs, à la plateforme de reconnaissance Brille (pour les marques d'estime de tous les jours) et à la reconnaissance des longs états de service de ses employés.





Son soutien aux employés pour qu'ils accordent la priorité à leur santé et à leur mieux-être, au moyen de la plateforme Les clés de votre plein potentiel , qui comprend une évaluation approfondie des risques pour la santé et le bien-être et différentes ressources pour favoriser une bonne santé mentale.





, qui comprend une évaluation approfondie des risques pour la santé et le bien-être et différentes ressources pour favoriser une bonne santé mentale. Son engagement à mettre de l'avant des occasions pour les femmes, dans le cadre de l'Accord Catalyst, dont l'objectif est de faire passer le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration et les postes de haute direction à 30 pour cent en 2022, ce que la Société a réalisé en 2020. En outre, Air Canada attribue la bourse Commandante-Judy-Cameron en vue d'encourager les jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans l'aviation en tant que pilote professionnelle ou technicienne d'entretien d'aéronef.

La santé et la sécurité des employés demeurent une priorité absolue pour la Société. Depuis le début de la pandémie, Air Canada a assumé un rôle de chef de file en mettant en œuvre diverses initiatives de santé et de sécurité afin de protéger les employés, dont un programme de dépistage rapide en milieu de travail afin de réduire la propagation de la COVID-19, l'essai d'applications de recherche de contacts mettant à profit de nouvelles technologies, le télétravail, lorsque c'est possible, ainsi que la diffusion régulière et la mise à jour de directives visant à assurer un milieu de travail sécuritaire. La société aérienne a également rappelé au travail des employés mis en disponibilité afin qu'ils fournissent un soutien logistique et une expertise en service clientèle, à titre de personnel non médical, dans des centres de vaccination provinciaux d'un bout à l'autre du Canada.

En plus de faire partie du palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2022, Air Canada figure aussi sur la liste des Meilleurs employeurs au Canada en 2022 établie par Forbes. Le magazine Forbes s'est associé au cabinet d'étude de marché Statista pour compiler sa liste annuelle au moyen d'un sondage auprès de plus de 10 000 Canadiens travaillant pour des entreprises comptant au moins 500 employés.

Travailler à Air Canada

Air Canada compte près de huit mille employés à Montréal occupant des fonctions variées, depuis celles de dirigeants de l'entreprise jusqu'à celles de spécialistes. Air Canada continue d'attirer les meilleurs talents dans tous ses secteurs d'activité en offrant des occasions d'emploi recherchées et en soutenant le perfectionnement professionnel.

Pour en savoir plus sur les perspectives de carrière à Air Canada, rendez-vous à la page Air Canada - Carrières.

Palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal

Mediacorp Canada évalue divers critères liés au milieu de travail, dont le lieu de travail physique; l'ambiance de travail et la vie sociale; les avantages en matière de santé, de finances et de vie familiale; les congés annuels et les temps libres; les communications avec le personnel; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement des compétences; l'engagement dans les collectivités. Les employeurs font l'objet d'une évaluation et sont comparés à d'autres entreprises de leur secteur afin de mettre en valeur les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

