MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Air Canada accueille favorablement l'annonce par le gouvernement fédéral et la province de l'Alberta d'une initiative conjointe de projet pilote visant à faire passer un test de dépistage de la COVID-19 aux voyageurs internationaux et transfrontaliers arrivant en Alberta. Air Canada a agi à titre de précurseur pour préconiser l'utilisation de tests rapides de dépistage afin de protéger ses clients et ses employés. Plus tôt cette année, Air Canada s'est associée à McMaster HealthLabs (MHL) et à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto pour effectuer une étude portant sur le dépistage qui continue de donner des résultats positifs, démontrant ainsi la validité du dépistage comme manière d'assouplir les exigences en matière de restrictions de voyages et de quarantaine.

« Nous savons que les Canadiens s'attendent à ce que le riche ensemble de données provenant des résultats de ces tests mène à un assouplissement immédiat des exigences du gouvernement fédéral en matière de quarantaine, ce qui permettra aux familles de se retrouver et à l'économie de reprendre, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nos sondages auprès des clients montrent clairement que les Canadiens préfèrent des solutions de rechange sécuritaires et ayant des assises scientifiques aux exigences de quarantaine générales. Les résultats de l'étude de MHL à l'aéroport Toronto-Pearson ont joué un rôle crucial pour faire comprendre au gouvernement fédéral et aux agences de santé publique le bien-fondé d'ajouter l'assouplissement des mesures de quarantaine à cette nouvelle initiative de dépistage. J'ai personnellement reçu les commentaires de plusieurs chefs d'entreprise au Canada et à l'étranger, qui espèrent que les exigences en matière de quarantaine seront assouplies dès que possible. »

« Les résultats préliminaires de l'étude de MHL démontrent que le fait de tester les passagers à leur arrivée au Canada pourrait constituer une méthode efficace de dépistage de la COVID-19, a déclaré le Dr Jim Chung, médecin en chef d'Air Canada. Les données recueillies ont inspiré aux gouvernements fédéral et de l'Alberta la confiance nécessaire pour aller de l'avant avec cette nouvelle initiative de tests de dépistage. D'ailleurs, le premier ministre albertain, Jason Kenney, a remercié aujourd'hui Air Canada pour son aide dans la promotion de mesures visant à réduire de manière sécuritaire les exigences de quarantaine, une étape prometteuse dans les démarches continues visant la reprise sécuritaire du transport aérien. Le dépistage rapide permet également aux gouvernements d'assouplir de façon maîtrisée les restrictions globales de voyage et les mesures de mise en quarantaine en place tout en protégeant la santé et la sécurité du public. »

Depuis le début de l'étude à l'aéroport Toronto-Pearson le 3 septembre dernier, MHL a mené près de 28 000 tests de dépistage volontaire de voyageurs qui arrivent au pays. Comme le montraient les résultats provisoires, plus de 99 % des participants ont obtenu un résultat négatif à la suite de leur test de dépistage de la COVID-19, alors que moins de 1 % ont reçu un résultat positif. Pour en savoir plus sur l'étude de MHL, rendez-vous à l'adresse https://aircanada-fr.mediaroom.com/2020-09-03-McMaster-HealthLabs-Air-Canada-et-lAutorite-aeroportuaire-du-Grand-Toronto-meneront-une-etude-sur-la-COVID-19-avec-la-participation-volontaire-de-voyageurs-internationaux-arrivant-au-pays.

Le 1er octobre, Air Canada a déclaré qu'elle finalisait sa commande initiale de 25 000 trousses de dépistage rapide de la COVID-19 ID NOW d'Abbott dans le cadre de son évaluation continuelle des protocoles et des technologies de dépistage du virus.

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans les mesures ayant trait à la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients le port d'un couvre-visage à bord et la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l'embarquement. En mai, elle a lancé Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie à chacune des étapes du voyage.

Air Canada a récemment entrepris plusieurs collaborations médicales pour faire progresser la biosécurité dans l'ensemble de ses activités, notamment avec Cleveland Clinic Canada pour des services de consultation médicale, avec Spartan Bioscience, dont le siège social est à Ottawa, pour explorer la technologie portative de dépistage de la COVID-19 et, depuis 2019, avec BlueDot, établie à Toronto, pour la surveillance mondiale en temps réel des maladies infectieuses. Elle continue d'envisager d'autres possibilités de partenariat avec des entreprises technologiques et médicales, en vue de renforcer ses protocoles de biosécurité.

