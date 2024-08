Vols saisonniers quatre fois par semaine dès le 31 mars 2025

Seule société aérienne canadienne à relier la capitale du pays à l' Europe

Large éventail de correspondances à Heathrow pour des destinations partout en Europe , au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique

Desserte de Londres Heathrow au départ de six villes canadiennes, avec jusqu'à 63 vols hebdomadaires d'Air Canada à l'été 2025

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une augmentation de sa desserte de la région de la capitale du Canada avec l'ajout de vols internationaux sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow. La liaison sera assurée à compter du 31 mars 2025 quatre fois par semaine par la flotte d'appareils 787 Dreamliner d'Air Canada, lesquels proposent un choix de trois cabines. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com, au moyen de l'application mobile Air Canada, ou encore auprès des agences de voyages et des Centres de services d'Air Canada.

« Nous sommes ravis de consolider la position dominante d'Air Canada dans la desserte de la capitale du pays en rétablissant des services transatlantiques dès le printemps prochain, a indiqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Destination de premier plan et l'une des principales villes-portes mondiales, Londres est desservie par l'aéroport Heathrow, la plus grande plaque tournante du réseau international d'Air Canada. Dans les installations partagées avec nos partenaires commerciaux Star Alliance à l'aérogare de la Reine, nous proposons à nos clients des correspondances faciles pour plus de 30 destinations partout en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, en collaboration avec nos transporteurs partenaires. Étant donné la demande continue pour les visites de parents et d'amis, ainsi que pour le tourisme et les voyages d'agrément, cette liaison permet, en plus de soutenir les voyages d'affaires, d'offrir aux clients de la région de la capitale nationale ou d'ailleurs des options pratiques de vols internationaux sans escale au départ et à destination d'Ottawa.

« Nous attendons avec impatience la livraison de la nouvelle flotte d'appareils A321XLR d'Airbus exploités par Air Canada pour assurer nos vols Ottawa-Londres Heathrow, a ajouté M. Galardo. La rentabilité, la dimension optimale des cabines et la distance franchissable du modèle XLR, dont l'arrivée est attendue à la fin de 2025, nous permettront d'envisager d'exploiter cette importante liaison internationale avec une fréquence accrue et un service éventuellement assuré toute l'année. »

La nouvelle du rétablissement de la liaison Ottawa-Londres Heathrow d'Air Canada fait suite à l'annonce récente de la société concernant l'augmentation considérable des vols reliant Ottawa à d'autres villes canadiennes et à des destinations soleil cet hiver. Comme Air Canada assurera jusqu'à 229 vols régionaux, intérieurs, internationaux ou transfrontaliers par semaine au départ et à destination d'Ottawa l'an prochain, elle a choisi la capitale du pays pour mettre à l'essai et perfectionner des initiatives en matière de service clientèle visant à améliorer l'expérience des clients.

Horaire Ottawa--Londres Heathrow

Vol Origine Destination Jours d'exploitation Période d'exploitation AC888 Ottawa

(YOW) Londres

(LHR) Lundi, jeudi : départ à 18:40,

arrivée à 06:30 (+ 1 jour) Mercredi, samedi : départ à

20:55, arrivée à 08:35 (+ 1 jour) Du 31 mars 2025 au

25 octobre 2025 AC889 Londres

(LHR) Ottawa

(YOW) Lundi, jeudi : départ à 14:05,

arrivée à 16:35 Mercredi, samedi : départ à

12:40, arrivée à 15:20 Du 31 mars 2025 au

25 octobre 2025

Services internationaux d'Air Canada

Les appareils 787 Dreamliner de Boeing exploités par Air Canada offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des loges individuelles avec fauteuils entièrement inclinables; la cabine Économique Privilège, qui est dotée de fauteuils spacieux offrant plus de place pour les jambes et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans permettant de profiter de nombreuses heures de divertissement sans frais grâce à notre système primé de divertissements à bord riche de plus de 1 400 heures de films, de plus de 1 900 heures d'émissions de télévision et de plus de 600 heures de musique et de balados grâce à nos principaux partenaires Apple TV+, Audible, Disney+ et Hayu. Les clients peuvent aussi acheter un service Wi-Fi. De plus, tous les membres Aéroplan ont droit à l'envoi de messages textes sans frais à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi.

Air Canada propose à ses clients admissibles 27 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens renommés, comme le Montréalais Jérôme Ferrer, dont la réputation n'est plus à faire, ainsi que David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points avec Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement et de l'embarquement prioritaires, de l'accès aux salons Feuille d'érable et d'autres privilèges.

Citations des parties prenantes d'Ottawa

« Les résidents et les propriétaires d'entreprises d'Ottawa espèrent et réclament le retour d'une liaison directe sans escale avec Londres, a déclaré Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Le rétablissement du vol stimulera notre économie locale, augmentera le tourisme et reliera deux capitales mondiales. Il permettra aux résidents de voyager plus facilement à l'étranger, aux touristes de visiter Ottawa, et aux entreprises de se lancer et de prendre de l'expansion dans notre ville. Merci à Air Canada, à l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et à Tourisme Ottawa pour leur travail acharné. Et merci tout particulièrement à l'ensemble des résidents qui ont fait entendre leur voix et rendu ce projet possible. C'est une grande victoire pour Ottawa. »

« Nous sommes enchantés à l'idée que YOW soit de nouveau reliée sans escale à l'aéroport de Londres-Heathrow, a indiqué Mark Laroche, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. Étant une destination clé pour les administrateurs gouvernementaux, les chefs d'entreprise et les voyageurs d'agrément du monde entier, le fait que la région de la capitale du Canada réintègre la desserte de Londres rehausse Ottawa-Gatineau sur la scène mondiale. Nous remercions sincèrement le Bureau du maire, nos partenaires touristiques, les entreprises locales et tous ceux qui ont pris part aux efforts déployés pour rétablir cette précieuse liaison. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'Air Canada assure cette liaison entre Ottawa et Londres, a ajouté Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. Il sera encore plus facile pour les visiteurs du Royaume-Uni, le principal marché étranger d'Ottawa, et d'autres régions clés de se rendre dans la capitale du Canada pour visiter leurs amis et leur famille, assister à une conférence ou à un événement sportif, et découvrir nos célèbres joyaux culturels et la nature canadienne de renommée mondiale. Les entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de la capitale du Canada sont prêtes à accueillir chaleureusement les visiteurs, quelles que soient les raisons de leur voyage. Nous sommes reconnaissants envers tous nos partenaires d'avoir rendu cela possible. »

