Des vols quotidiens Vancouver - Shanghai dès le 7 décembre 2024

Le service quotidien Vancouver - Beijing reprendra le 15 janvier 2025

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la reprise de son service quotidien au départ du Canada pour Beijing et la desserte désormais quotidienne de Shanghai. Les deux liaisons seront assurées au départ de sa plaque tournante de Vancouver (YVR). Les places sont offertes à la vente à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agences de voyages.

« Nous reprenons notre liaison sans escale entre le Canada et Beijing et nous augmentons la fréquence des vols entre le Canada et Shanghai, ce qui reflète l'importance de ces marchés dans le réseau mondial d'Air Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Grâce à nos investissements dans notre plaque tournante de YVR reliant le vaste réseau nord-américain d'Air Canada à nos vols internationaux, les voyages d'agrément et les voyages professionnels entre l'Amérique du Nord et l'Asie sont également faciles et irrésistibles. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord de nos vols. »

Horaire des vols de Shanghai

Vol Départ Arrivée Appareil Horaire AC025 YVR à 11:15 PVG à 16:00 (+ 1 jour) 787 Dreamliner Exploitation actuelle : mar., jeu., ven., dim.

Vols quotidiens dès le 7 déc. AC026 PVG à 17:50 YVR à 12:10 787 Dreamliner Exploitation actuelle : lun., mer., ven., sam.

Vols quotidiens dès le 8 déc.

Horaire des vols de Beijing

Vol Départ Arrivée Appareil Horaire AC029 YVR à 11:40 PEK à 17:00 (+ 1 jour) 787 Dreamliner Vols quotidiens dès le 15 janv. 2025 AC030 PEK à 18:55 YVR à 14:05 787 Dreamliner Vols quotidiens dès le 16 janv. 2025

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés que sont David Hawksworth, Vikram Vij et Jérôme Ferrer. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des points auprès d'Aéroplan, le programme de fidélité d'Air Canada. Les clients admissibles peuvent également profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusive à YVR et à l'aéroport Toronto Pearson.

Exigences en matière de documents de voyage pour les vols internationaux

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

