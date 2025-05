Ce service prisé assure une liaison fluide entre les aéroports de la région de Waterloo et de Hamilton et l'aéroport de Toronto

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'après une année d'exploitation réussie, elle a renouvelé son entente avec The Landline Company afin de continuer à offrir des correspondances fluides en autocar de luxe avec certains vols pour relier l'aéroport Toronto Pearson à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton et à l'aéroport international de la région de Waterloo.

Ce service prisé assure une liaison fluide entre les aéroports de la région de Waterloo et de Hamilton et l’aéroport de Toronto. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très satisfaits de la réponse à cette initiative innovante, lancée sous forme d'un programme pilote il y a un an, a déclaré Ranbir Singh, directeur - Transporteurs et marchés régionaux d'Air Canada. Les résultats montrent que notre stratégie de transport multimodale est un moyen populaire et efficace d'accroître les liaisons au sein de notre réseau, tout en offrant aux clients des options de voyage supplémentaires et pratiques. Avec le renouvellement de notre partenariat, nous collaborons avec Landline pour étendre ce programme, tant sur le plan opérationnel, avec l'objectif de progresser vers un service de transport direct côté piste, sous réserve de l'approbation du gouvernement, que sur le plan géographique, en le mettant en place ailleurs au Canada. »

« Nous avons été ravis de travailler avec l'équipe d'Air Canada pour offrir aux passagers au départ de Hamilton et de la région de Waterloo une nouvelle expérience de correspondance haut de gamme et facile, a indiqué Nick Johnson, vice-président des affaires commerciales de The Landline Company. Nous sommes à parfaire notre produit, en équipant nos véhicules d'un nouveau système Wi-Fi rapide et gratuit dès la semaine prochaine, ce qui signifie que tous les clients à bord pourront profiter de services de vidéo en continu et de jeux sur leurs appareils personnels. De plus, nous collaborons avec Air Canada, les aéroports partenaires et les organismes de réglementation pour mettre en place un service de correspondances côté piste, une solution innovante et rentable qui rendrait les voyages régionaux plus efficaces et plus agréables. »

« Nous félicitons Air Canada et Landline pour le premier anniversaire de ce partenariat unique avec l'aéroport international de la région de Waterloo (YKF), a affirmé Karen Redman, présidente du conseil régional de Waterloo. Ce service novateur a ouvert un monde de possibilités pour nos passagers en leur offrant des correspondances fluides pour un grand nombre de destinations au Canada et à l'étranger. La connectivité mondiale étant essentielle, nous nous engageons à travailler ensemble afin d'appuyer l'évolution de ce service dans la région de Waterloo. »

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Air Canada et The Landline Company, et de continuer à offrir à nos clients cette option novatrice de déplacement multimodal, a expliqué Ed Ratuski, directeur général à l'aéroport international de Hamilton. Ce service a rehaussé la connectivité entre Hamilton et de formidables destinations partout à travers le monde grâce au réseau mondial d'Air Canada, tout en fournissant aux voyageurs une expérience commode et sans tracas, renforçant ainsi la position de notre aéroport à titre de porte d'accès vers les régions. Nous avons constaté directement l'amélioration de l'expérience de voyage des passagers résultant de l'intégration harmonieuse du service de transport en autocar de luxe au voyage par avion, et nous avons hâte de renforcer cette collaboration tandis que nous continuons de bonifier l'expérience de voyage de nos clients ici, à l'aéroport international de Hamilton. »

Les autocars de luxe de Landline, conçus et construits au Québec par Prevost, offrent des caractéristiques haut de gamme comme des sièges en cuir spacieux, un réseau Wi-Fi sans frais, des prises de courant et une accessibilité totale pour les passagers à mobilité réduite. Les autocars effectuent plusieurs allers-retours quotidiens sans escale entre les aéroports de Hamilton et de la région de Waterloo et l'aéroport Toronto Pearson, offrant aux clients d'Air Canada les mêmes avantages que les itinéraires aériens, notamment l'impression des cartes d'accès à bord et des étiquettes de bagages à l'aéroport régional, ainsi que le réacheminement en cas de perturbation d'exploitation et la possibilité d'accumuler des points Aéroplan.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Les plus grandes sociétés aériennes du monde font confiance à Landline pour assurer leurs correspondances des premier et dernier kilomètres. La plateforme de Landline, une première dans l'industrie, permet aux sociétés aériennes de tirer parti de la continuité et de l'accessibilité du transport terrestre pour ajouter de nouvelles liaisons dynamiques à leur réseau sans sacrifier la qualité ou l'expérience client. Landline exploite des réseaux multimodaux en continuité pour le compte d'Air Canada, de United Airlines, d'American Airlines et de Sun Country Airlines. Landline modifie fondamentalement la façon dont chaque consommateur envisage ses déplacements en rendant le transport aérien multimodal. Pour de plus amples renseignements, visitez le site landlineco.com (en anglais seulement).

