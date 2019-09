Air Canada rend hommage à une pionnière et crée la bourse Commandante Judy Cameron pour les jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans l'aviation

« Nous sommes heureux d'instituer la bourse Commandante Judy Cameron saluant le leadership novateur de Judy ainsi que ses formidables réalisations professionnelles, une grande source d'inspiration pour toutes les femmes dans l'aviation, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications, d'Air Canada. Air Canada est reconnue depuis longtemps comme une entreprise qui promeut l'égalité des chances pour toutes les personnes compétentes. Il n'y a pas de plafond de verre ici. Les femmes aptes qui possèdent les habiletés et les connaissances nécessaires volent haut à Air Canada; elles pilotent les appareils les plus perfectionnés du monde, occupent des postes de technicienne d'entretien d'avions et de systèmes à la fine pointe de la technologie, et travaillent dans des secteurs multidisciplinaires spécialisés de l'exploitation du transport aérien. De plus, des femmes occupent des postes de haute direction, de dirigeant et de cadre supérieur dans l'ensemble de notre entreprise. Nous encourageons la prochaine génération de jeunes filles et de jeunes femmes à réaliser leurs rêves dans le domaine de l'aviation et à envisager des carrières palpitantes et gratifiantes dans des professions non traditionnellement féminines. »

« Je suis infiniment touchée qu'Air Canada ait donné mon nom à cette bourse. Lorsque j'apprenais à piloter en 1973, ma mère monoparentale disposait de ressources limitées, mais elle croyait en moi et m'a encouragée à poursuivre mon rêve. J'ai mené une carrière passionnante en tant que pilote à Air Canada. Cette bourse d'études aidera d'autres femmes, qui pourraient voir leurs aspirations freinées pour des raisons financières, à poursuivre leurs rêves », a fait valoir la commandante Judy Cameron.

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté le DC-3, le Twin Otter, le Hawker Siddeley 748, le DC-9, le L-1011 de Lockheed, l'A320 d'Airbus, ainsi que les 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines (International Organization of Women Pilots) lui a consacré un timbre-poste canadien.

Air Canada s'engage à verser annuellement 20 000 $ pendant trois ans pour doter la bourse Commandante Judy Cameron. Cette bourse s'adresse aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière non traditionnellement féminine dans l'aviation, en tant que pilote de ligne ou technicienne d'entretien d'aéronef, et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'y parvenir.

Les candidatures pour la bourse seront acceptées à compter du 1er novembre 2019. Toutes les femmes de citoyenneté canadienne qui ont été admises, sont inscrites ou envisagent de s'inscrire à un programme d'études postsecondaires en pilotage ou en maintenance et réparation d'aéronef sont admissibles.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Renseignements: media@aircanada.ca

Related Links

www.aircanada.com