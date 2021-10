Air Canada remporte plusieurs prix pour son personnel et ses produits alors qu'elle rebâtit son réseau mondial et accueille de nouveau des clients à bord

Prix Skytrax pour le Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord

Prix Skytrax pour le Meilleur personnel au sol et à bord au Canada

Prix Skytrax pour le Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord

Prix Skytrax pour le Transporteur par excellence face à la COVID-19

Six prix Leisure Lifestyle de Global Traveler

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'Air Canada continue de rebâtir son réseau mondial en réponse à la demande croissante de voyages, ses employés, ses produits et ses services ont mérité plusieurs distinctions aux récents World Airline Awards de Skytrax de 2021 : Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et Transporteur par excellence face à la COVID-19.

« Je suis très fière de ces marques de reconnaissance accordées par nos clients pour nos services et produits alors que nous commençons à sortir de cette pandémie, dont les conséquences se font sentir sur les voyages et notre secteur depuis 18 mois, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Les deux prix décernés pour le Meilleur personnel au sol et à bord, en Amérique du Nord et au Canada, sont tout particulièrement importants, puisqu'ils témoignent du dévouement sans faille de nos fidèles employés et de leurs efforts soutenus pour prendre soin de nos clients et les amener à destination en toute sécurité en cette période difficile et complexe. Je remercie nos employés de leurs efforts inlassables, et nos clients de souligner la motivation et le travail de nos équipes.

« Nous continuons de rebâtir notre réseau mondial pour répondre à la demande croissante et proposerons de nouveaux produits pour rendre encore plus agréable l'expérience des clients, a conclu Mme Guillemette. Les gens font de plus en plus de plans pour recommencer à voyager, et nous avons hâte d'accueillir de nouveau plus de clients à bord et de les amener à destination en toute sécurité. »

Au sujet des prix décernés à Air Canada, Edward Plaisted, chef de la direction de Skytrax, a déclaré : « Air Canada a connu un grand succès aux prix de 2021, notamment en remportant le prix pour le Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, un bel hommage à son personnel de première ligne qui a su préserver des normes rigoureuses pendant la pandémie. Nous anticipons tous avec optimisme des conditions plus normales pour les voyages en avion en 2022. »

Les World Airline Awards de Skytrax sont les plus récentes récompenses attribuées aux produits et au service clientèle d'Air Canada, qui demeure toujours la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord. Parmi les autres reconnaissances récentes, notons les Leisure Lifestyle, de Global Traveler, qui décerne à Air Canada depuis plusieurs années consécutives les prix de Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord, Meilleure classe économique supérieure, Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord, Transporteur aérien le plus estimé de l'influente génération des moins de 40 ans, Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord et Meilleur transporteur aérien international pour les familles.

Les World Airline Awards ont été établis en 1999, lorsque Skytrax a lancé sa première étude d'ampleur mondiale, devenue annuelle, sur la satisfaction de la clientèle des transporteurs aériens. Ces prix sont surnommés les Oscars de l'industrie du transport aérien. Le sondage n'est pas limité aux sociétés aériennes membres ni à un choix prédéterminé de transporteurs. La candidature de toute société aérienne peut être soumise. Il n'y a ni frais de participation au sondage, ni paiement pour assister à la remise des prix, ni frais pour l'utilisation des logos des prix et des résultats par les sociétés aériennes gagnantes. La clientèle peut remplir le sondage en français, en anglais, en espagnol, en chinois, en russe ou en japonais.

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

