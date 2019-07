Air Canada remporte le prix de la diversité en matière de leadership aux Airline Strategy Awards de 2019

« Les transporteurs aériens dirigés par les équipes de gestion les plus habiles et les plus novatrices établissent encore la norme à laquelle les autres aspirent. Les Airline Strategy Awards ont reconnu l'élite du leadership parmi les dirigeants depuis 18 ans et les gagnants de 2019 excellent tous à cet égard », précise Max Kingsley-Jones, directeur général du contenu de FlightGlobal et hôte des Airline Strategy Awards.

C'est la première année que les Airline Strategy Awards décernent le prix de la diversité en matière de leadership. Le lauréat a été choisi en fonction de réalisations dans des domaines comme l'accroissement de la diversité d'une équipe de direction, la promotion et l'avancement de la carrière de leaders issus de milieux divers et la création de conditions organisationnelles qui contribuent à attirer et à retenir des leaders et des professionnels divers. C'est Catherine Dyer, première vice-présidente et chef des Affaires informatiques, qui a accepté le prix attribué à Air Canada, à l'occasion de la remise des prix le 14 juillet. Air Canada récolte ainsi un prix des Airline Strategy Awards pour la troisième année de suite. En 2018, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a remporté le prix du « leadership du premier dirigeant » et, en 2017, Air Canada a reçu le prix dans la catégorie des finances.

Air Canada a été nommée parmi les employeurs canadiens les plus favorables à la diversité pour la quatrième année d'affilée. Ses employés travaillent dans plus de 80 langues, et les femmes occupent des rôles de premier plan au sein de l'entreprise, autant dans des rôles non traditionnels qu'à la haute direction. Pour de plus amples renseignements sur la diversité à Air Canada et ses programmes de diversité, veuillez consulter le rapport de développement durable 2018 d'Air Canada au www.aircanada.com.

La cérémonie Airline Strategy Awards est organisée par le magazine Airline Business en partenariat avec la firme d'aviation civile Korn Ferry, le plus grand fournisseur de solutions de capital humain du monde. Un jury indépendant formé d'experts de l'industrie sélectionne les gagnants. Airline Business présente également son propre prix, qui reconnaît une personne s'étant distinguée par sa contribution stratégique durable à l'industrie.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

