MONTRÉAL, le 24 juin 2024 /CNW/ - Air Canada a été récompensée par plus de prix aux World Airline Awards de Skytrax 2024 que tout autre transporteur canadien, dont ceux du Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires de société aérienne au monde et du Meilleur personnel de cabine au Canada. La société aérienne a aussi reçu les prix du Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord, du Meilleur service de restauration à bord en classe économique supérieure en Amérique du Nord et du Meilleur transporteur pour la propreté des cabines en Amérique du Nord.

« Nous sommes vraiment heureux du résultat des World Airline Awards de Skytrax de cette année, d'une part, en raison du nombre de prix que nous avons gagnés, et d'autre part, parce qu'ils reconnaissent Air Canada comme chef de file de l'industrie pour les produits et services supérieurs offerts à l'ensemble de notre clientèle, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Cette clientèle inclut nos clients des services haut de gamme, à qui nous proposons le Meilleur service de restauration au monde dans un salon de classe affaires de société aérienne dans notre suite Signature Air Canada de Toronto et la Meilleure restauration à bord en classe économique supérieure en Amérique du Nord; les familles voyageant ensemble, qui profitent du Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord; ainsi que tous les clients servis par le Meilleur personnel de cabine au Canada, avec le Meilleur transporteur pour la propreté des cabines en Amérique du Nord.

« Ces prix soulignent par ailleurs le dévouement, le professionnalisme et l'ardeur au travail de nos 40 000 employés à l'échelle mondiale, qui amènent nos clients à destination en toute sécurité et qui incarnent ce que le Canada a de mieux à offrir. Je suis particulièrement ravi de voir que le travail de nos agents de bord et de nos équipes de l'Exploitation - Service cabine est apprécié. Quant à nos clients, je les remercie d'être fidèles à Air Canada et d'exprimer leur soutien par leur participation au sondage des prix Skytrax 2024, auquel plus de 20 millions de personnes ont répondu dans le monde. »

Suite Signature Air Canada

Air Canada exploite deux salons Suite Signature pour les clients des vols internationaux au départ des aéroports internationaux de Toronto Pearson et de Vancouver. Les World Airline Awards de Skytrax ont récompensé la Suite Signature Air Canada par le prix du Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde. Les clients admissibles peuvent choisir dans un menu à la carte de repas gastronomiques élaborés par le chef canadien David Hawksworth, dans un salon privé exclusif rehaussé d'éléments de conception typiquement canadiens et proposant des prestations haut de gamme.

À propos des World Airline Awards de Skytrax

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airlines Awards ont été lancés en 1999 afin de produire une étude réellement mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagers de transporteurs aériens afin de déterminer les gagnants des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont les Oscars du secteur de l'aviation. Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et les transporteurs aériens ne sont pas tenus de payer des droits d'entrée ou d'inscription. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite. Le sondage, proposé en français, en anglais, en espagnol, en russe, en japonais et en chinois, a été mené en ligne auprès des clients de septembre 2023 à mai 2024. Des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage 2023-2024, et 21,42 millions de participations admissibles ont été comptabilisées pour produire les résultats. Les participations au sondage sont contrôlées pour établir l'adresse IP et les renseignements de l'utilisateur, et toute participation en double, suspecte ou inadmissible est supprimée.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À l'intention des médias :

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]