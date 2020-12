Air Canada remporte de prestigieux prix et distinctions dans divers secteurs d'activité, dont le service clientèle, la mobilisation du personnel, l'innovation en responsabilité sociale et le leadership en relations avec les investisseurs

Cote cinq étoiles de l'APEX évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers

Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord selon Global Traveler pour la deuxième année de suite

Classement parmi les meilleures entreprises du monde pour qui travailler, selon Forbes

Prix platine de Loyalty360, catégorie innovation en responsabilité sociale

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Au cours d'une année difficile pour l'industrie du transport aérien, Air Canada a fait preuve d'un engagement constant à l'égard de l'excellence, ce qui lui a valu la cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales de l'Airline Passenger Experience Association (APEX); Air Canada a également été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par Global Traveler pour la deuxième année de suite. Ces distinctions sont les plus récentes parmi les nombreux prix qui ont souligné les réalisations d'Air Canada dans les aspects essentiels de ses activités, notamment le service clientèle, les ressources humaines, la responsabilité sociale et les relations avec les investisseurs.

« La COVID-19 nous a amenés à repenser l'expérience de voyage du début à la fin pour que les voyages de nos clients et de nos employés soient sécuritaires et agréables, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. La cote cinq étoiles de l'APEX et le titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord de Global Traveler, attribués d'après la rétroaction des clients, sont les marques de reconnaissance les plus gratifiantes et les plus appréciées. Je remercie sincèrement nos clients de leur soutien inconditionnel en cette période exceptionnelle et remplie de défis, ainsi que nos employés dévoués de leur persévérance et de leur professionnalisme. Ces récompenses confirment notre solide position, alors que nous continuons à nous adapter et à innover, conscients des incertitudes qui accompagneront la reprise. »

Voici les autres principaux prix et distinctions qu'Air Canada a reçus récemment :

Classement dans la liste des 100 meilleurs employeurs dans le monde, selon Forbes

Air Canada se classe parmi les 100 meilleurs employeurs dans le monde, d'après Forbes, dans la catégorie transport et logistique. Le classement est basé sur un sondage auprès de 160 000 employés dans 58 pays à qui on a demandé d'évaluer leur employeur et d'autres de même catégorie. Non seulement les employés d'Air Canada recommandent leur excellent milieu de travail, mais d'autres employés de l'industrie du transport recommandent aussi l'excellent milieu de travail d'Air Canada.

Prix platine Loyalty360, catégorie innovation en responsabilité sociale

Loyalty360, association axée sur la fidélité des clients, a décerné le prix platine à Air Canada dans la catégorie innovation en responsabilité sociale, et le prix bronze dans la catégorie transformation commerciale. Ces récompenses soulignent les réalisations exceptionnelles du programme de responsabilité sociale de l'entreprise et de la campagne Voyager chez Soi d'Aéroplan, qui a invité les membres à accumuler des milles de manière novatrice lorsque les voyages ont été suspendus en raison des restrictions entraînées par la pandémie.

Classement au niveau national d'Institutional Investor

Air Canada se classe parmi les principales entreprises à l'échelle nationale en ce qui a trait au leadership d'entreprise et à l'expertise en relations avec les investisseurs d'après Institutional Investor, un éditeur qui publie des recherches et des classements pour les analystes de marchés; en outre, la Société occupe le premier rang dans la catégorie des entreprises grand public, avec le meilleur chef de la direction, Calin Rovinescu, le meilleur chef des Affaires financières, Michael Rousseau, ainsi que les meilleurs professionnels et la meilleure équipe en relations avec les investisseurs.

Autres prix de Global Traveler :

Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines (remis pour la première fois)

Meilleur programme de fidélisation pour l'échange contre récompenses attribué au programme Aéroplan transformé

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord pour la deuxième année d'affilée

Meilleur transporteur aérien - classe économique supérieure pour la deuxième année de suite

Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord - classe affaires

Les Trazees Awards de Global Traveler reflétant l'opinion des voyageurs âgés de 25 à 40 ans

Transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord pour la deuxième année d'affilée

Les prix Wherever traduisant le point de vue des familles modernes qui voyagent

Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord pour la deuxième année de suite

Meilleur transporteur international pour les familles

