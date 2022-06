MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a remporté trois premiers prix récompensant l'excellence dans les segments voyages de loisirs et adaptés au style de vie, et deux premiers prix pour les voyages familiaux. À la suite de sondages réalisés auprès des lecteurs du réputé magazine de voyages Global Traveler de FXExpress Publications et de sa publication sœur WhereverFamily, les grands honneurs suivants sont décernés à la société aérienne :

Prix Leisure Lifestyle

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord, pour la quatrième année d'affilée

Meilleure classe économique supérieure, pour la quatrième année d'affilée

Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord - Classe affaires d'Air Canada

Prix Wherever

Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord, pour la quatrième année d'affilée

Meilleur transporteur international pour les familles, pour la troisième année d'affilée

« Nous sommes très heureux que les lecteurs de Global Traveler et de WhereverFamily aient de nouveau accordé leur préférence aux produits et services d'Air Canada, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits, d'Air Canada. Ces marques de reconnaissance nous vont droit au cœur, d'autant plus que les personnes qui se sont prononcées en notre faveur sont des voyageurs assidus et expérimentés, bien placés pour évaluer l'industrie du transport aérien. Nous les remercions de leur confiance en nous, tout comme nous remercions nos employés dévoués, à qui nous devons ces succès. »

« Les voyages d'affaires et les voyages de loisirs ou en famille, à l'époque des vacances, ont beaucoup en commun, a mentionné Francis X. Gallagher, éditeur et chef de la direction de FXExpress Publications. Le service n'est pas réservé aux dirigeants, car ces mêmes voyageurs peuvent en un rien de temps prendre l'avion avec leur famille, entre autres pour des vacances de détente à la plage. Air Canada tape dans le mille en accordant le même soin à tous les types de voyageurs, et nos lecteurs le reconnaissent. »

Global Traveler et whereverfamily.com ont sondé leurs lecteurs entre le 14 décembre 2021 et le 14 avril 2022 par des questions ouvertes portant sur ce qui se fait de mieux dans plusieurs catégories des voyages de loisirs et familiaux. Les sondages ont été publiés sous forme d'encart dans le magazine envoyé aux abonnés. Ils ont aussi été envoyés par publipostage et par courriel, et mis en ligne. Seuls les questionnaires pour lesquels on a répondu à plus de 50 % des questions ont été comptés.

Les prix attribués par Global Traveler et WhereverFamily sont les plus récents parmi les nombreux prix qui ont souligné les réalisations d'Air Canada dans les aspects essentiels de ses activités, notamment ses employés, ses produits et la mobilisation du personnel. Voici d'autres grands prix et distinctions récemment reçus par Air Canada :

Les plus récents prix World Airline Awards de Skytrax, dont :

Prix Skytrax du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord



Prix Skytrax du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada



Prix Skytrax du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord



Prix Skytrax du Transporteur par excellence face à la COVID-19



Air Canada demeure la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord

demeure la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord Prix Choix des lecteurs 2022 de Travel Pulse Canada dans les catégories Meilleur transporteur aérien traditionnel, Meilleurs protocoles de sécurité et Meilleures communications commerciales durant la pandémie de COVID-19.

des lecteurs 2022 de Travel Pulse Canada dans les catégories Meilleur transporteur aérien traditionnel, Meilleurs protocoles de sécurité et Meilleures communications commerciales durant la pandémie de COVID-19. Parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la neuvième année d'affilée et parmi les Meilleurs employeurs au Canada pour 2022 (Mediacorp).

pour 2022 (Mediacorp). Air Canada a été choisie en tant qu'entreprise d'élite parmi les entreprises lauréates du prix décerné par Achievers aux 50 entreprises les plus engagées ® de 2021 (en anglais seulement) et honorant les 50 meilleurs employeurs qui mettent l'engagement, l'harmonie et la reconnaissance au centre de l'expérience de leurs employés. La distinction toute récente a été attribuée à la société aérienne après sa désignation comme l'une des 50 entreprises les plus engagées pour la cinquième année d'affilée, en raison de son engagement à l'égard de la mobilisation du personnel.

a été choisie en tant qu'entreprise d'élite parmi les entreprises lauréates du prix décerné par Achievers aux 50 entreprises les plus engagées de 2021 (en anglais seulement) et honorant les 50 meilleurs employeurs qui mettent l'engagement, l'harmonie et la reconnaissance au centre de l'expérience de leurs employés. La distinction toute récente a été attribuée à la société aérienne après sa désignation comme l'une des 50 entreprises les plus engagées pour la cinquième année d'affilée, en raison de son engagement à l'égard de la mobilisation du personnel. Première lauréate du prix de l'innovation et de la créativité 2022 de la Fondation Roberta-Bondar pour son action en faveur de la protection de l'environnement.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022.

