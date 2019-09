Air Canada reliera toute l'année Montréal et Bogotá, en Colombie

Montréal-Bogotá est la 39e nouvelle desserte d'Air Canada au départ de Montréal depuis 2012, et la 12e nouvelle liaison depuis 2017

Elle s'ajoute au service Toronto-Bogotá

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'un service exploité toute l'année entre Montréal et Bogotá, en Colombie, à compter du 2 juin 2020. Air Canada Rouge assurera la liaison trois fois par semaine par 767-300ER de Boeing proposant le service Premium Rouge et un service économique.

Des tarifs spéciaux de lancement sont offerts à partir de seulement 795 $ l'aller-retour, tout compris, et il est maintenant possible de se procurer des billets à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

Air Canada a annoncé aujourd’hui le lancement d’un service exploité toute l’année entre Montréal et Bogotá, en Colombie, à compter du 2 juin 2020. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux d'inscrire à l'horaire la seule ligne sans escale assurée toute l'année reliant Montréal et Bogotá, deux villes dynamiques imprégnées d'histoire et de culture », a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada. « Cette nouvelle desserte s'ajoute à notre service Toronto-Bogotá actuel et positionne Air Canada comme un acteur important reliant les marchés en expansion que sont Montréal ainsi que la capitale et plus grande ville de Colombie. Montréal-Bogotá est la 39e nouvelle desserte d'Air Canada au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau depuis 2012, ce qui témoigne de notre engagement à faire de Montréal une plaque tournante stratégique importante. La situation avantageuse de Bogotá permet des trajets fluides dans l'ensemble de l'Amérique du Sud par l'intermédiaire de notre partenaire commercial Star Alliance Avianca. »

« Aéroports de Montréal souhaite depuis plusieurs années bonifier le service entre YUL et l'Amérique du Sud. Alors qu'une liaison avec São Paolo sera inaugurée dans quelques semaines, Air Canada double la mise par cette nouvelle liaison sans escale avec Bogotá, en Colombie », a mentionné Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. « En plus de faciliter grandement les déplacements aériens des membres de la communauté colombienne, très présente à Montréal, cette annonce vient une fois de plus affirmer le rôle de YUL comme plaque tournante du trafic aérien international. Nous sommes convaincus que cette destination sera extrêmement populaire auprès des voyageurs. Nous remercions notre partenaire Air Canada, qui ne ménage pas d'efforts afin de poursuivre l'amélioration de l'offre de destinations au départ de Montréal ».

« Cette annonce est enthousiasmante. Nous avons hâte de relier notre capitale à Montréal, le chef de file mondial de l'art numérique et de la créativité, ce qui favorisera la croissance du secteur des industries créatives en Colombie », a déclaré Federico Hoyos, ambassadeur de la Colombie au Canada. « Cette nouvelle liaison permettra également à un plus grand nombre de Canadiens de faire l'expérience de la Colombie du XXIe siècle, un pays dynamique qui se distingue par ses possibilités en matière d'innovation et d'entrepreneuriat ainsi que par son offre inégalée dans le domaine du tourisme durable. »

« Voilà une autre excellente nouvelle pour Montréal, pour son dynamisme économique et son rayonnement international », a mentionné Robert Beaudry, responsable du développement économique, du commerce et de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. « L'annonce de ce service offert à l'année entre notre métropole et Bogotá sera positive pour les Montréalaises et Montréalais et nous en sommes ravis. »

« Ce nouveau vol consolide la position de plaque tournante de Montréal, l'ouverture et l'accessibilité à l'international », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Il s'agit d'une excellente nouvelle pour développer le marché de l'Amérique du Sud, dont la croissance des dernières années était de plus de 50 %. Tourisme Montréal salue les efforts investis par Air Canada. Cette nouvelle liaison aérienne directe connaîtra sans contredit un succès touristique et économique pour Montréal, ce qui confirme son statut de porte d'entrée au Canada ».

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC1952 Montréal 22:45 Bogotá 04:15 +1 jour Mardi, jeudi et samedi AC1953 Bogotá 09:00 Montréal 16:20 Mercredi, vendredi et dimanche

L'horaire est conçu de façon à optimiser les correspondances au départ et à destination du vaste réseau d'Air Canada à sa plaque tournante de Montréal. De plus, les vols sont programmés pour harmoniser les correspondances avec Avianca, un partenaire commercial Star Alliance, pour d'autres destinations comme Medellín, Cartagena, Cali, Lima, Cuzco, Guayaquil et Quito.

Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan, le programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Air Canada à Montréal

Air Canada a développé stratégiquement Montréal-Trudeau (YUL) comme plaque tournante internationale reliant ses réseaux intérieurs du Québec et du Canada atlantique aux vols pour les États-Unis, les Antilles, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud.

Depuis 2012, Air Canada a établi 39 nouvelles liaisons entre Montréal-Trudeau et des marchés mondiaux tels que Toulouse (lancement en 2020), Shanghai, Tokyo, Tel-Aviv, São Paulo, Bucarest, Alger et Casablanca. Air Canada a également annoncé qu'à compter de 2020, la ligne Montréal-Seattle sera l'une des premières exploitées à l'aide de l'A220-300 d'Airbus, le plus récent appareil à entrer dans son parc aérien. Cette croissance a permis à Montréal de se classer parmi les 50 villes les plus reliées internationalement dans le monde. Air Canada a accueilli plus de 10 millions de passagers à Montréal-Trudeau en 2018.

