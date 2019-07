MONTRÉAL, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Air Canada a dévoilé la nouvelle image d'enRoute, son magazine de bord primé. Les voyageurs et les lecteurs peuvent déjà se procurer le numéro de juillet à bord de nos appareils, dans nos salons Feuille d'érable et en ligne. D'un format actualisé, le mensuel présente un contenu riche d'idées de voyages digne de la marque haut de gamme d'Air Canada.

Air Canada relance enRoute, son magazine de bord primé (Groupe CNW/Air Canada)

« Depuis plus de 60 ans, enRoute a sans cesse évolué pour demeurer un leader au Canada dans l'offre à ses lecteurs d'un contenu sur les voyages et le style de vie, a déclaré Andrew Shibata, directeur délégué - Marques, d'Air Canada. Nous lançons une publication de prestige renouvelée, caractérisée par une image et une expression distinctives et un contenu fouillé, instructif, trié sur le volet et contextualisé ainsi que des points de vue inspirants sur le monde qui jettent la lumière sur les plus récentes tendances de voyages, de style de vie et de traits culturels. »

Tant l'image que le propos font peau neuve. Le magazine s'associe les meilleurs auteurs, photographes, illustrateurs et créateurs de contenu canadiens et internationaux dans une publication audacieuse et dynamique au fond authentique et à la forme ludique et invitante. enRoute offrira le meilleur du Canada au monde entier et le meilleur du monde entier au Canada et s'harmonisera à l'expérience client haut de gamme. Pour répondre aux intérêts dominants des lecteurs, le mensuel privilégiera le thème du voyage dans des articles instructifs sur les prochaines destinations à faire fureur et sur des mets et boissons, ainsi que des reportages de voyage captivants qui émeuvent et amènent à réfléchir, le tout appuyé par des images saisissantes.

Voici les points saillants :

Numéros thématiques - En commençant par la parution de juillet axée sur le Canada , enRoute présentera des articles sur le Canada d'aujourd'hui et sur des Canadiens mobilisateurs. Les numéros thématiques permettront aux lecteurs de se plonger dans une riche conversation culturelle grâce à une collection d'articles focalisée sur un sujet précis.

- En commençant par la parution de juillet axée sur le , présentera des articles sur le d'aujourd'hui et sur des Canadiens mobilisateurs. Les numéros thématiques permettront aux lecteurs de se plonger dans une riche conversation culturelle grâce à une collection d'articles focalisée sur un sujet précis. Inspiration - Les voyageurs trouveront leur compte dans les conseils et les astuces à leur intention et brûleront d'envie d'explorer le monde.

- Les voyageurs trouveront leur compte dans les conseils et les astuces à leur intention et brûleront d'envie d'explorer le monde. Mode avion - À la fois évocateur et enrichissant, ce volet consacré à la science du transport aérien ouvre une perspective sur le monde de l'aviation. Il comporte une programmation plus détaillée et les points saillants des divertissements à bord.

- À la fois évocateur et enrichissant, ce volet consacré à la science du transport aérien ouvre une perspective sur le monde de l'aviation. Il comporte une programmation plus détaillée et les points saillants des divertissements à bord. Profil d'Air Canada - Une sélection de renseignements pertinents sur les produits, services et employés d'Air Canada auxquels s'ajoutent des précisions sur le parc aérien et les aéroports ainsi que les plans du réseau.

- Une sélection de renseignements pertinents sur les produits, services et employés d'Air Canada auxquels s'ajoutent des précisions sur le parc aérien et les aéroports ainsi que les plans du réseau. Contenu numérique enrichi - Complétant le magazine imprimé, le site Web enRoute procure aux voyageurs une mine de renseignements incontournable ainsi que des détails des coulisses et des illustrations percutantes.

- Complétant le magazine imprimé, le site Web procure aux voyageurs une mine de renseignements incontournable ainsi que des détails des coulisses et des illustrations percutantes. Guides des villes - Ces aide-mémoire ciblant autant les destinations canadiennes que mondiales révèlent ce qu'il faut savoir notamment sur les attraits, les excursions, les restaurants, l'hébergement et la vie nocturne. À utiliser comme vade-mecum ou pour planifier un voyage inoubliable.

Ces aide-mémoire ciblant autant les destinations canadiennes que mondiales révèlent ce qu'il faut savoir notamment sur les attraits, les excursions, les restaurants, l'hébergement et la vie nocturne. À utiliser comme vade-mecum ou pour planifier un voyage inoubliable. Des améliorations écologiques - Le magazine est habillé d'un nouveau papier de couverture et adopte un format réduit, plus agréable à tenir en main, ce qui permet d'épargner plus de 277 000 kg de carburant par an et diminue la masse moyenne d'un gros-porteur d'environ 12 kg. Cet allègement se traduit par des économies de carburant équivalant à la masse à vide de deux appareils 787-8 de Boeing.

Air Canada s'est associée à Bookmark Content and Communications, entreprise du groupe Spafax et organisation de marketing mondiale qui distribue du contenu dans plus de 180 pays, afin de réaliser son magazine enRoute actualisé et bonifié.

Pour de plus amples renseignements ou pour lire le numéro de juillet d'enRoute, visitez le site enroute.aircanada.com. Suivez @enroutemag sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

