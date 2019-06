Air Canada rehausse son réputé système de divertissements à bord en s'associant à Crave et à Stingray

Les passagers d'Air Canada et d'Air Canada Rouge peuvent désormais profiter de l'excellent contenu fourni par Crave, notamment Vida et The Girlfriend Experience de la chaîne STARZ; Billions , Ray Donovan et The Affair de la chaîne SHOWTIME; Broad City et la comédie originale Letterkenny de Crave . Stingray, une entreprise basée au Québec, propose un plus grand choix de contenu musical, dont des chaînes de musique francophone, des concerts et des documentaires sur la musique, des compilations de vidéos musicales, des entrevues avec plusieurs artistes, des galas de remises de prix en plus de Stingray Ambiance qui propose des vidéos montrant des destinations de rêve sur une trame sonore apaisante, qui favorise la détente. À bord des vols de l'exploitation principale d'Air Canada, le contenu musical de Stingray inclura divers genres musicaux tels que musique pop, country, hip-hop et bien-être. À titre d'offre de lancement spéciale, les clients d'Air Canada recevront un code promotionnel AirCanada à utiliser d'ici la fin septembre à www.stingray.com/promo pour faire un essai gratuit de trois mois avec Stingray Music.

« À la suite d'un sondage mené récemment auprès des lecteurs de Global Traveler, Air Canada a remporté les honneurs pour les meilleurs divertissements à bord; mais notre engagement à l'égard de l'excellence en matière de service nous pousse à constamment rehausser l'expérience client à bord, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits d'Air Canada. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer de nouveaux partenariats avec Crave et Stingray, qui enrichiront considérablement notre contenu vidéo et musical. Air Canada sera le seul transporteur à proposer des saisons entières de programmation de Crave et grâce à Stingray, les mélomanes pourront profiter d'une plus large sélection de genres musicaux et de pièces musicales d'artistes de premier plan.

« De plus, Air Canada augmente considérablement la sélection cinématographique et télévisuelle qu'elle propose actuellement à bord des derniers modèles de gros-porteurs et de monocouloirs de son exploitation principale. Grâce à ces améliorations, les clients, notamment ceux qui prennent nos long-courriers, bénéficieront d'un choix sans pareil; ils auront notamment accès à toutes les saisons d'émissions télévisées comme How I Met Your Mother, à la collection complète de franchises comme Harry Potter et La matrice, à plus de nouveautés de Disney et à un contenu HBO enrichi. Afin d'aider les clients à sélectionner et à gérer les options de divertissements, nous lançons progressivement une nouvelle interface utilisateur, plus facile à utiliser et offerte en 15 langues. »

Plus tard cette année, Air Canada dotera les appareils de sa flotte d'A330 d'Airbus de serveurs plus puissants et ajoutera du contenu.

Faits intéressants à propos du système de divertissements à bord d'Air Canada :

Si un passager voulait profiter de tout le contenu du système de divertissements à bord en juin, il devrait faire Toronto-Hong Kong 72 fois, ou 22 fois et demie le tour du monde en avion.

Plus de 90 % des passagers utilisent le système de divertissements à bord.

Cléopâtre (1963), le plus long film proposé à bord, dure plus de quatre heures.

Jusqu'à présent, le film le plus regardé de l'année est Bohemian Rhapsody.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @Air Canada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

