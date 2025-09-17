Une connexion Wi-Fi rapide et gratuite commanditée par Bell sera offerte à bord des vols au départ de l'aéroport Billy-Bishop de Toronto et à destination de Montréal et d' Ottawa à compter d'octobre, ce qui constitue une première dans l'industrie

De nouveaux sièges ergonomiques seront installés d'ici la mi-2026

L'aménagement cabine a été redessiné et présente de nouveaux tons et des textures raffinées, évoquant le Canada et ses diverses régions

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le début d'un important programme de mise à niveau de son parc aérien régional, qui offrira aux clients un niveau accru de confort et de commodité. Dans le cadre de cette initiative, 25 appareils Dash 8-400 de De Havilland exploités par Jazz Aviation S.E.C. (Jazz) pour Air Canada Express feront l'objet d'un réaménagement complet de leur cabine afin d'installer de nouveaux sièges, un nouvel aménagement cabine et, au départ de l'aéroport Billy-Bishop de Toronto, à bord de certains appareils dans un premier temps, le Wi-Fi rapide et gratuit, une première dans l'industrie pour ce type d'appareil.

Une connexion Wi-Fi rapide et gratuite commanditée par Bell sera offerte à bord des vols au départ de l’aéroport Billy-Bishop de Toronto et à destination de Montréal et d’Ottawa à compter d’octobre, ce qui constitue une première dans l’industrie (Groupe CNW/Air Canada) Air Canada rehausse l’expérience des vols régionaux avec des prestations à bord des appareils Q400 repensées pour un nouveau confort (Groupe CNW/Air Canada) Les 25 appareils Dash 8-400 d’Air Canada Express exploités par Jazz seront équipés de la nouvelle génération de sièges ergonomiques et moelleux d’Expliseat. (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada Express est au cœur des services que nous offrons aux collectivités canadiennes, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d'Air Canada. Elle relie les gens, qu'il s'agisse de réunir les familles d'un bout à l'autre du pays ou encore de relier les entreprises avec le reste du monde, et ce, grâce à notre vaste réseau mondial. Ce projet novateur constitue une première dans l'industrie, et il témoigne de la fierté que nous éprouvons à servir nos clients avec soin et avec classe. Parce que nous transposons dans le Dash 8-400 construit au Canada les détails du design et les éléments de confort de nos plus gros biréacteurs, même nos vols les plus courts deviennent des expériences mémorables. »

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Air Canada pour ces mises à niveau enthousiasmantes de notre flotte de Dash 8-400 », a déclaré Doug Clarke, président de Jazz - le plus important partenaire régional d'Air Canada, qui assure le service d'Air Canada Express pour l'aéroport du centre-ville de Toronto (YTZ) et pour plus de 70 autres destinations partout au Canada et aux États-Unis. « Cet investissement dans des sièges de pointe, un aménagement intérieur au goût du jour et une connectivité Wi-Fi inégalée dans l'industrie traduit notre engagement commun à l'égard de la sécurité, de l'excellence opérationnelle et de la prestation d'un service client exceptionnel. »

Une expérience raffinée

Air Canada procédera par étapes tout au long de 2026 au réaménagement des cabines de la flotte de Dash 8-400 de Jazz construits au Canada. Voici les principaux éléments du programme :

Wi-Fi à bord des vols au départ et à destination de Billy-Bishop

À compter d'octobre, Air Canada sera la première société aérienne à offrir le Wi-Fi rapide et gratuit aux voyageurs qui passent par l'aéroport Billy-Bishop de Toronto. Ce service inégalé dans l'industrie propose aux clients une connexion Internet de qualité supérieure, qui leur permettra de profiter d'une connectivité du départ à l'arrivée. Ils pourront demeurer productifs sans interruption pendant leurs déplacements entre l'aéroport Billy-Bishop de Toronto et Montréal ou Ottawa, soit les deux corridors les plus achalandés du pays pour les voyages d'affaires.

Il s'agit d'une première mondiale pour l'offre d'un service Wi-Fi à bord d'un appareil Dash 8-400 de De Havilland. Le lancement du Wi-Fi rapide et gratuit s'ajoute aux autres prestations dont bénéficient désormais les clients d'Air Canada au départ de l'aéroport Billy-Bishop de Toronto, notamment des départs fréquents, des collations, de la bière et du vin de qualité sans frais, de même que l'accès exclusif au Café Air Canada | Aspire pour les clients admissibles1. La période d'installation du Wi-Fi dans le reste de la flotte de Dash 8-400 reste à déterminer, alors que la société aérienne a déjà équipé quelque 97 % des appareils de l'exploitation principale d'Air Canada et d'Air Canada Rouge de systèmes de connectivité de nouvelle génération pour le Wi-Fi commandité par Bell et prévoit terminer le processus de transformation sur les appareils restants en 2026.

Nouveaux sièges

Les 25 appareils Dash 8-400 d'Air Canada Express exploités par Jazz seront équipés de la nouvelle génération de sièges ergonomiques et moelleux d'Expliseat. Les housses de sièges présenteront une nouvelle image de marque et un nouveau style. Tous les sièges comporteront un porte-appareil à usage multiple pour les appareils électroniques et les cellulaires, ainsi que d'une tablette escamotable au dos du siège. L'installation des nouveaux sièges devrait être achevée à la mi-2026. Chaque appareil disposera de 78 sièges, et le pas entre les sièges demeurera le même.

Réaménagement cabine

Les cabines de ces mêmes 25 appareils Dash 8-400 seront mises à niveau selon une nouvelle norme reflétant l'aménagement cabine des appareils de l'exploitation principale d'Air Canada. Le nouvel aménagement reprend les couleurs, les textures et les tons de la nature canadienne, renforçant ainsi la fierté d'Air Canada dans son rôle de transporteur national.

Air Canada Express

Air Canada donne plus d'envergure à son réseau intérieur et transfrontalier au moyen d'accords commerciaux avec des transporteurs régionaux, notamment un contrat d'achat de capacité (« CAC ») conclu avec Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc., relativement aux vols exploités pour son compte sous la dénomination Air Canada Express. Les vols régionaux font partie intégrante de la stratégie et de l'engagement de la société aérienne envers les Canadiens, reliant les collectivités locales partout au Canada et favorisant la croissance de son réseau international en fournissant des liaisons précieuses entre les destinations desservies par Air Canada et Air Canada Rouge.

_______________________

1 Le Café Air Canada | Aspire à l'aéroport Billy-Bishop de Toronto est ouvert aux clients d'Air Canada de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d'une carte Aéroplan prestige comarquée.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]