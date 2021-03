MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée l'un des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada pour la sixième année d'affilée par Mediacorp Canada. La société aérienne a été reconnue de nouveau cette année pour ses efforts soutenus visant à favoriser l'inclusion par divers programmes et initiatives qui favorisent l'égalité des chances pour tous, ainsi qu'un milieu de travail où tous les employés se sentent respectés et reconnus.

« Malgré les défis considérables liés à la pandémie de COVID-19, la diversité et l'inclusion demeurent des priorités importantes à Air Canada, souligne Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. La diversité en milieu de travail est l'un des éléments qui contribuent le plus au succès d'une organisation. Elle rassemble différents talents dont les profils de compétences diversifiés, mobilisés dans l'atteinte d'un objectif commun, mènent à des équipes plus créatives, novatrices et productives. Nous aidons nos employés à réaliser leur plein potentiel et soulignons la contribution unique de tous les employés au sein d'un milieu de travail diversifié et inclusif. »

Voici quelques-unes des initiatives fructueuses touchant la diversité et l'inclusion que Mediacorp Canada a prises en compte dans le processus de sélection :

En 2020, par l'entremise de la Fondation Air Canada, appui à 315 organismes caritatifs enregistrés, et collecte de plus de deux millions de dollars net amassés pour des communautés canadiennes où habitent des employés d'Air Canada.

En 2020, signature par Air Canada de la promesse des chefs d'entreprise dans le cadre de l'Initiative BlackNorth, qui a pour mission de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs et d'ouvrir des possibilités dans l'entreprise aux Canadiens noirs.

Investissement dans un éventail de programmes de formation qui reflètent des valeurs inclusives, allant des cours de langue en français et en anglais pour les employés, jusqu'aux simulateurs d'entraînement et de vol pour le personnel navigant. La société aérienne a également offert un certain nombre de stages rémunérés et d'occasions de stages coopératifs pour attirer les talents de la nouvelle génération.

De plus, Air Canada a dépassé les deux objectifs qu'elle s'était fixés précédemment : faire passer la proportion de femmes au sein de son équipe de cadres supérieurs à un minimum de 30 % d'ici 2020, et celle de femmes au sein de son conseil d'administration à un minimum de 30 %.

Le palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada reconnaît les efforts des chefs de file à l'échelle nationale qui établissent des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant une déficience, les Autochtones et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBTQ). L'équipe de rédaction de Mediacorp sélectionne les meilleurs employeurs parmi les candidatures soumises pour le projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Cette année, Air Canada a reçu d'autres marques de reconnaissance pour les relations avec les employés et la mobilisation du personnel, dont les suivantes :

100 meilleurs employeurs dans le monde en 2020, selon Forbes.

100 meilleurs employeurs montréalais en 2020, selon Mediacorp Canada.

Prix de réalisation pour l'équité en emploi dans la catégorie diversité et inclusion d'Emploi et Développement social Canada .

