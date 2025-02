MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Air Canada figure de nouveau au palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2025. C'est la septième fois en dix ans que la Société reçoit cette distinction.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus une fois de plus pour notre culture qui favorise de longue date la diversité au travail, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. En tant qu'entreprise mondiale qui relie le Canada à plus de 55 pays sur les six continents habités, nous reconnaissons depuis longtemps l'importance de refléter ce qu'il y a de mieux au Canada auprès de nos employés, de nos clients et de nos parties prenantes. »

Air Canada continue de soutenir la représentativité, que ce soit par ses nombreux partenariats, ses différentes initiatives axées sur ses employés visant à favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au sein du milieu de travail, et ses fructueuses démarches directes de sensibilisation auprès de diverses communautés au moment de recruter de nouveaux employés :

Établissement de liens avec les communautés sous-représentées pour faire connaître nos perspectives de carrière

Conclusion de partenariats avec des organismes canadiens et des collèges spécialisés pour offrir des bourses d'études destinées aux jeunes de communautés sous-représentées qui étudient pour devenir pilote ou technicien avions

Mise en place d'une solide structure de gouvernance interne qui favorise l'inclusion et le sentiment d'appartenance à tous les paliers de l'entreprise

Célébration de la diversité de notre effectif par l'intermédiaire de groupes-ressources d'employés et de champions de l'inclusion

Le palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada reconnaît les efforts des chefs de file à l'échelle nationale qui établissent des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes sous-représentés : les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes s'identifiant comme membres des communautés 2ELGBTQIA+. L'équipe de rédaction de Mediacorp sélectionne les meilleurs employeurs parmi les candidatures soumises pour le Palmarès annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les perspectives de carrière à Air Canada, visitez aircanada.com/carrieres.

En plus de figurer au palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2025, Air Canada a reçu d'autres marques de reconnaissance pour les relations avec les employés et la mobilisation du personnel, dont les suivantes :

l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada en 2025 pour une deuxième année de suite, reconnaissance que lui a décernée Mediacorp Canada;

en 2025 pour une deuxième année de suite, reconnaissance que lui a décernée Mediacorp Canada; la certification de niveau Or d'Excellence Canada pour la santé mentale au travail.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consultez la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

