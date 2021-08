MONTRÉAL, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a remporté six premiers prix décernés par la famille de publications FXExpress Publications. Les prix Leisure Lifestyle attribués par Global Traveler récompensent les meilleurs du segment voyages de loisirs et adaptés au style de vie. Les prix Trazees, remis par trazeetravel.com, rendent hommage aux meilleurs du segment voyages conçus pour les millénariaux. Les prix Wherever, de whereverfamily.com, couronnent les meilleurs du segment voyages familiaux. Les grands honneurs attribués à la société aérienne, à la suite de sondages réalisés auprès des lecteurs du réputé magazine de voyages Global Traveler et de ses publications sœurs Trazee Travel et WhereverFamily, sont les suivants :

Prix Leisure Lifestyle

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord pour une troisième année de suite.

Meilleure classe économique supérieure pour une troisième année d'affilée.

Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord pour une troisième année de suite.

Prix Trazees

Transporteur aérien en Amérique du Nord le plus estimé des millénariaux pour une troisième année d'affilée.

Prix Wherever

Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour les familles pour une troisième année de suite.

Meilleur transporteur aérien international pour les familles pour une deuxième année d'affilée.

« Les interactions avec les clients et l'excellence du service sont des priorités pour Air Canada, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada. Nous sommes heureux que les lecteurs de Global Traveler, de Trazee Travel et de WhereverFamily, qui sont très bien placés pour évaluer le secteur du transport aérien, aient de nouveau accordé leur préférence aux produits et services d'Air Canada. Nos employés ont à cœur d'offrir une expérience client supérieure. S'ajoutent au raffinement du service des investissements constants dans nos produits, car nous souhaitons continuer d'innover et de proposer la meilleure expérience de voyage qui soit dans l'industrie. Nous remercions nos clients de leur fidélité et de leur soutien indéfectibles au cours de cette année extraordinaire et difficile. Maintenant que les restrictions s'assouplissent, il est temps de recommencer à voyager. Nous avons très hâte de vous accueillir de nouveau à bord. »

« Air Canada est continuellement la société aérienne de prédilection de nos marques, qui lui décernent régulièrement des prix, ce qui témoigne réellement du niveau de service qu'elle offre à tous les voyageurs, des tout-petits voyageant en famille aux habitués des trajets en avion, a indiqué Francis X. Gallagher, éditeur et chef de la direction de FXExpress Publications. Félicitations à Air Canada pour ces victoires hautement méritées et pour son excellente performance dans trois sondages distincts auprès des lecteurs! »

Global Traveler, trazeetravel.com et whereverfamily.com ont sondé leurs lecteurs entre le 14 décembre 2020 et le 14 avril 2021 par des questions ouvertes portant sur ce qui se fait de mieux dans plusieurs catégories des voyages de loisirs, pour millénariaux et familiaux. Les sondages ont été publiés sous forme d'encart dans le magazine envoyé aux abonnés. Ils ont aussi été envoyés par publipostage et par courriel, et mis en ligne. Seuls les questionnaires pour lesquels plus de 50 % des questions ont été remplies ont été comptés. Sont rejetés les sondages auxquels ont répondu les employés du magazine ou des personnes liées à l'industrie du voyage.

Les prix des FXExpress Publications sont les plus récents qu'a remportés Air Canada, toujours la seule société aérienne d'envergure internationale à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord. Les autres prix comprennent des distinctions dans divers secteurs d'activité, dont le service clientèle, la mobilisation du personnel, l'innovation en responsabilité sociale et le leadership dans les relations avec les investisseurs.

Cote cinq étoiles de l'APEX évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers.

Prix platine Loyalty360, catégorie innovation en responsabilité sociale.

100 meilleurs employeurs dans le monde en 2020, selon Forbes.

Parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2020 et parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada (Mediacorp).

(Mediacorp). Prix de réalisation pour l'équité en emploi dans la catégorie diversité et inclusion d'Emploi et Développement social Canada .

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax.

