MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec BOC Aviation Limited (« BOC Aviation ») pour le placement de huit appareils 737-8 de Boeing.

« Nous avons hâte de voir ces appareils entrer en service l'an prochain, une fois que les modifications requises auront été effectuées, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Ces huit tout nouveaux appareils 737-8 de Boeing écoénergétiques et rentables conféreront à notre parc aérien une flexibilité et une capacité accrues, tout en nous permettant de progresser vers l'un de nos objectifs de durabilité en matière de réduction des émissions. »

« Nous sommes heureux que le transporteur national du Canada, Air Canada, collabore de nouveau avec nous, alors qu'il consolide son réseau, a souligné Steven Townend, chef de la direction et directeur général de BOC Aviation. La croissance soutenue des vols passagers stimule la demande d'appareils. Nous avons pu répondre aux besoins d'Air Canada en concluant cette transaction qui comporte la livraison de huit appareils issus de notre registre de commandes, et qui offrent les toutes dernières technologies. »

Les huit appareils devraient être livrés en 2024, et des modifications requises leur seront apportées avant leur entrée en service en 2025. Les appareils seront d'abord exploités avec une configuration comportant une classe économique seulement, jusqu'à ce qu'ils soient reconfigurés à une date ultérieure pour correspondre entièrement à l'expérience à bord dont profitent nos clients à bord des appareils monocouloirs standards à deux cabines d'Air Canada. Les huit appareils seront propulsés par des réacteurs LEAP-1B de CFM.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

A propos de BOC Aviation

BOC Aviation est un leader mondial de location opérationnelle d'aéronefs, avec un parc aérien de 688 appareils détenus, gérés et commandés par la société. Au 31 mars 2024, le parc aérien en sa propriété et sous sa gestion était loué à 90 sociétés aériennes dans 45 pays et régions du monde. BOC Aviation est cotée à la bourse de Hong Kong (code HKEx: 2588) et a son siège social à Singapour ainsi que des bureaux à Dublin, Londres, New York et Tianjin. Pour plus d'information, visitez le www.bocaviation.com.

Renseignements : [email protected]; Pour plus de renseignements à propos de BOC Aviation, veuillez communiquer avec : Timothy ROSS, Tél. : +65 6325 9878, Cell. : +65 9837 9873, [email protected], www.bocaviation.com