Lancement en mars de nouveaux services biquotidiens au départ de Toronto et de services quotidiens au départ de Montréal pour JFK, qui consolident la présence dominante du transporteur dans les trois aéroports de New York

Nouvelle liaison Toronto - Sacramento assurée quatre fois par semaine à compter de juin

Rétablissement du service sur 11 liaisons à destination des États-Unis dès le 1 er mai, dont Montréal- Nashville , Calgary - Los Angeles et Vancouver - Austin

Augmentation de la fréquence sur plus d'une dizaine de liaisons transfrontalières pour l'été 2023

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouvelles liaisons pour les États-Unis, dont le service au départ de Toronto et de Montréal pour l'aéroport international John F. Kennedy de New York, et la liaison Toronto-Sacramento dans le cadre de son horaire d'été transfrontalier. Pour l'été 2023, Air Canada rétablira également 11 services transfrontaliers suspendus et augmentera la fréquence de 12 liaisons populaires à destination des États-Unis dans le cadre des efforts pour rebâtir son réseau mondial à la suite de la pandémie.

Lancement en mars de nouveaux services biquotidiens au départ de Toronto et de services quotidiens au départ de Montréal pour JFK, qui consolident la présence dominante du transporteur dans les trois aéroports de New York (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada est très heureuse de proposer à ses clients un choix encore inégalé par aucun des transporteurs qui desserviront les États-Unis pendant l'été 2023, de plus de 400 vols quotidiens sur 95 liaisons pour 47 destinations, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada. Nous prenons une longueur d'avance en ajoutant de nouvelles liaisons pour l'aéroport JFK au départ de Toronto et de Montréal à compter du 26 mars, ainsi qu'un service Toronto-Sacramento dès juin. Nous allons rétablir également des liaisons précédemment suspendues et augmenter la fréquence des liaisons actuelles alors que nous rebâtissons notre horaire de vols transfrontaliers.

« Notre horaire d'été pour les États-Unis, qui complétera les horaires canadien et international d'été annoncés récemment, est conçu pour maximiser la connectivité au sein de notre réseau et pour proposer le plus grand nombre de places sur un nombre inégalé de vols et de destinations. Notre horaire, qui sera renforcé par l'accord de coentreprise transfrontalier que nous avons conclu avec United Airlines, sera également intéressant pour les voyageurs internationaux visés par la sixième liberté de l'air et apportera à nos plaques tournantes un trafic de correspondance accru. »

Nouveaux services pour les États-Unis

Air Canada s'impose encore plus comme étant le plus important transporteur international desservant le marché de New York en offrant plus de 3 500 places d'avion sur 39 vols quotidiens au départ de six villes canadiennes (Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa et Halifax) à destination des trois principaux aéroports de New York (JFK, Newark et LaGuardia).

Les nouveaux services à destination de l'aéroport JFK de New York commenceront le 26 mars, alors qu'un service biquotidien sera proposé au départ de Toronto et un service quotidien à partir de Montréal. Les vols seront exploités par Air Canada Jazz au moyen d'un appareil E175 d'Embraer doté de 76 places proposant la Classe affaires et la classe économique.

Vol Départ Arrivée Fréquence AC8899 New York (JFK) 12:45 Montréal 14:20 Vol quotidien AC8898 Montréal 18:25 New York (JFK) 20:00 Vol quotidien AC8553 New York (JFK) 10:00 Toronto 11:45 Vol quotidien AC8554 Toronto 11:00 New York (JFK) 12:36 Vol quotidien AC8555 New York (JFK) 13:25 Toronto 15:10 Vol quotidien AC8556 Toronto 20:30 New York (JFK) 22:06 Vol quotidien

Le nouveau service entre Toronto et Sacramento commencera le 1er juin 2023. Les vols d'Air Canada seront assurés toute l'année, à raison de quatre jours par semaine, au moyen d'un appareil A220-300 d'Airbus comportant 137 places et offrant la Classe affaires et la classe économique.

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation AC759 Toronto 18:30 Sacramento 20:55 Lundi, mercredi, vendredi et dimanche AC758 Sacramento 09:25 Toronto 17:15 Lundi, mardi, jeudi et samedi

En plus du nouveau service Toronto-Sacramento proposé à compter de juin, le service quotidien Halifax-Newark à compter du 16 décembre 2022, son service Montréal-Tampa assuré trois fois par semaine, son service Vancouver-Miami exploité trois fois par semaine à compter du 17 décembre 2022 et son nouveau service quotidien Vancouver-Houston proposé à partir du 16 décembre 2022 continueront d'être assurés l'été et seront ainsi offerts toute l'année.

Reprise des vols transfrontaliers

Liaison Date de début Fréquence Vancouver-Austin 1er mai 2023 Trois fois par semaine Montréal-Nashville 1er mai 2023 Trois fois par semaine Calgary-Los Angeles 1er mai 2023 Vol quotidien Toronto-Milwaukee 1er mai 2023 Vol quotidien Montréal-Philadelphie 1er mai 2023 Deux fois par jour Montréal-Pittsburgh 1er mai 2023 Vol quotidien Vancouver-Anchorage 1er mai 2023 Vol quotidien Montréal-Seattle 15 mai 2023 Vol quotidien Toronto-Hartford 1er juin 2023 Deux fois par jour Toronto-Salt Lake City 1er juin 2023 Trois fois par semaine Toronto-Kansas City 17 juin 2023 Vol quotidien Toronto-Portland 17 juin 2023 Vol quotidien Vancouver-Boston 17 juin 2023 Vol quotidien

Augmentation de la fréquence (vols transfrontaliers à destination des États-Unis)

Liaison Fréquence (comparaison entre l'été 2022 et l'été 2023) Vancouver-Seattle Fréquence passant de cinq à six vols par jour Vancouver-San Francisco Fréquence passant de quatre à cinq vols par jour Toronto-San Francisco Fréquence passant de trois à cinq vols par jour Vancouver-San Diego Fréquence passant de deux à trois vols par jour Vancouver-Newark Fréquence passant d'un à deux vols par jour Toronto-San Diego Fréquence passant d'un à deux vols par jour Toronto-Seattle Fréquence passant d'un à deux vols par jour Toronto-Minneapolis Fréquence passant de trois à quatre vols par jour Toronto-Philadelphie Fréquence passant de trois à quatre vols par jour Toronto-Pittsburgh Fréquence passant de trois à quatre vols par jour Toronto-Washington (Reagan) Fréquence passant de deux à quatre vols par jour Toronto-Indianapolis Fréquence passant de deux à trois vols par jour Toronto-Baltimore Fréquence passant de deux à trois vols par jour Montréal-San Diego Fréquence passant de trois vols par semaine à un vol quotidien

Tous les vols d'Air Canada permettent d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan. Les clients et les membres Aéroplan admissibles pourront profiter, lorsque cela est offert, de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Air Canada a publié le 13 octobre 2022 son horaire d'été international, lequel propose de nouveaux services pour l'Europe, et le 6 décembre 2022 son horaire d'été pour les vols intérieurs, dont un nouveau service Montréal-Fort McMurray, en plus de rétablir des liaisons et d'accroître la fréquence des vols.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont tenus de s'assurer qu'ils satisfont à toutes ces exigences, notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires voulus, et respecter tous les autres critères d'admissibilité des vols pour lesquels achètent des billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected] ; Internet : aircanada.com/medias