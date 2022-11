MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a récemment été reconnue par Forbes comme l'un des 100 meilleurs employeurs dans le monde en 2022, selon Forbes, et comme une entreprise qui offre d'excellentes possibilités d'emploi à l'échelle locale comme internationale.

« En tant que transporteur mondial, nous croyons que la création d'une culture organisationnelle qui favorise l'épanouissement, la croissance et le perfectionnement des employés nous aide à attirer et à retenir les meilleurs talents au Canada et dans le monde, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. À Air Canada, nous continuons de pourvoir divers postes, alors que nous mettons en œuvre notre plan stratégique visant à rétablir notre réseau international, nos produits et nos services, et nous sommes très heureux de figurer au palmarès des 100 meilleurs employeurs dans le monde, selon Forbes, pour une troisième année de suite. »

Selon Forbes, les 100 meilleurs employeurs dans le monde de 2022 ont été sélectionnés dans le cadre de sondages indépendants réalisés par le groupe d'études de marché Statista auprès d'environ 150 000 employés dans plus de 55 pays. Les participants ont été invités à évaluer les employeurs en tenant compte de divers éléments comme l'image, la confiance, l'égalité des sexes, la responsabilité sociale de l'entreprise, la culture et les avantages sociaux. Plus d'un million de points de données ont été analysés.

Cette nomination de Forbes constitue la plus récente marque de reconnaissance reçue par Air Canada en ce qui concerne les ressources humaines, la culture d'entreprise et la mobilisation du personnel. Elle vient s'ajouter aux autres marques de reconnaissance décernées à la Société en 2022 :

un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes;

en 2022, selon un des Meilleurs employeurs au Canada en 2022, selon Forbes ;

en 2022, selon ; un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2022, selon Mediacorp Canada (pour une neuvième année de suite);

le prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale, remis lors de la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards 2022.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements ici. Pour en savoir plus sur les employés et sur les programmes d'Air Canada, consultez le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde .

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Renseignements: [email protected]