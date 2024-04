En tant que partenaire inaugural de premier plan de la LPHF et transporteur aérien officiel d es six équipes initiales, Air Canada est ravie d'appuyer les plus grands fans de la ligue

Le très apprécié programme Vol de fan offre aux Canadiens une occasion unique d'assister à un match sur la route pour encourager leur équipe favorite

Air Canada poursuit son engagement à promouvoir l'égalité des sexes dans le sport

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - La mise au jeu est faite! Air Canada a annoncé aujourd'hui le tout premier Vol de fan de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) dans le cadre de son populaire programme qui offrira la chance à de jeunes personnes fans de la LPHF d'encourager leur équipe favorite en personne à l'occasion d'un match en finale.

La mise au jeu est faite! Air Canada a annoncé aujourd’hui le tout premier Vol de fan de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) dans le cadre de son populaire programme qui offrira la chance à de jeunes personnes fans de la LPHF d’encourager leur équipe favorite en personne à l’occasion d’un match en finale. (Groupe CNW/Air Canada)

« La LPHF a connu une première saison extraordinaire et, en tant que partenaire inaugural de la nouvelle ligue, nous soulignons l'incroyable passion de ses fans en les rapprochant de l'action des séries éliminatoires, a déclaré Andy Shibata, vice-président à Air Canada. Le programme Vol de fan Air Canada est une initiative très appréciée qui est en place depuis un certain temps, et l'étendre à la LPHF démontre notre passion pour le hockey et notre engagement continu à l'égard de la promotion de l'égalité des sexes dans le sport. »

Le programme Vol de fan Air Canada transporte des fans de hockey directement au cœur de l'action, et il s'agit de l'une des nombreuses manières dont le transporteur redonne à la collectivité.

« Le prochain Vol de fan Air Canada offrira la chance à des fans passionnés d'assister à un match en direct lors de la finale inaugurale de la LPHF, et nous en sommes ravis, a indiqué Jayna Hefford, vice-présidente principale - Opérations hockey - LPHF. Ce partenariat illustre parfaitement l'énorme incidence que peuvent avoir les marques sur les sports. Notre ligue a connu une année record, et nous sommes très heureux que ce programme d'Air Canada souligne encore davantage les incroyables réalisations et le potentiel de nos athlètes. »

La LPHF a battu des records d'assistance, notamment lors du match du 16 février entre Toronto et Montréal, qui a attiré une foule suffisamment importante pour remplir les 19 285 places du Scotiabank Arena, soit l'assistance la plus importante jamais enregistrée pour un match de hockey féminin. Une foule encore plus importante est attendue pour le match du 20 avril au Centre Bell de Montréal, pouvant accueillir plus de 21 000 personnes, alors que tous les billets disponibles se sont vendus en quelques minutes seulement. On s'attend donc à un nouveau record.

Les Canadiens peuvent se rendre sur le site aircanada.com/voldefanLPHF et suivre les instructions pour proposer la candidature d'une jeune personne fan de la LPHF qui mérite de gagner. Le concours en ligne est ouvert jusqu'au 3 mai. Les personnes gagnantes recevront à titre gracieux des billets d'avion, l'hébergement et des billets pour assister à un match de la finale, en plus d'autres surprises!

Air Canada a annoncé son partenariat historique avec la LPHF en décembre dernier avec une campagne publicitaire inspirante intitulée « On prend tous notre envol ». L'accord avec la LPHF s'appuie également sur les partenariats précédents d'Air Canada dans les domaines du hockey professionnel féminin et des sports féminins, notamment avec la WNBA (ligue professionnelle de basketball féminin) et Project 8, qui vise la formation d'une ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont vous pouvez participer au programme ou gagner une place à bord du Vol de fan de la LPHF d'Air Canada, visitez le site [aircanada.com/voldefanLPHF].

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF)

L'organisation est une ligue professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord composée de six équipes : Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto. Chacune de ces équipes compte dans sa formation les meilleures joueuses de hockey au monde. Visitez thepwhl.com (en anglais seulement) pour vous procurer des billets et des articles promotionnels, ainsi que pour vous inscrire au bulletin de nouvelles de la LPHF (en anglais) et rester à l'affût des activités de la ligue. Sur les réseaux sociaux, suivez la ligue @thepwhlofficial, ainsi que les comptes respectifs des six équipes : @pwhl_boston, @pwhl_minnesota, @pwhl_montreal, @pwhl_newyork, @pwhl_ottawa, and @pwhl_toronto.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected], [email protected]