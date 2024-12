Commandité par Bell, l'accès Wi-Fi rapide et sans frais sera offert à bord des vols en Amérique du Nord et pour les destinations soleil à partir de mai 2025, avec l'ajout des liaisons internationales long-courriers prévu en 2026

La mise à niveau de la connectivité dans l'ensemble du parc aérien est déjà bien avancée, et devrait se terminer l'an prochain

Les plans prévoient inclure les vols au départ et à destination de l'aéroport Billy-Bishop de Toronto : il s'agirait d'une première pour l'offre d'un service Wi-Fi à bord d'un appareil Q400 de Bombardier

Du départ à l'arrivée, les membres Aéroplan profiteront d'un accès Wi-Fi fiable et sans frais, permettant une diffusion de qualité en continu

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait déployer un accès Wi-Fi à la fois rapide, sans frais et permettant la diffusion en continu. Commandité par Bell, ce service sans frais sera offert à partir de mai 2025 aux membres Aéroplan qui voyagent en Amérique du Nord et vers les destinations soleil à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi. Air Canada compte également étendre son service Wi-Fi sans frais à toutes les liaisons internationales long-courriers en 2026.

Dès mai 2025, les membres @Aeroplan auront un accès Wi-Fi rapide et sans frais. (Groupe CNW/Air Canada)

« L'accès à un réseau Wi-Fi fiable permettant la diffusion en continu est en passe de devenir incontournable pour les clients, qu'ils voyagent pour agrément ou pour affaires, a déclaré Mark Nasr, vice-président général - Marketing et Solutions numériques d'Air Canada, et président d'Aéroplan. C'est pourquoi nous dotons notre parc aérien des plus récentes technologies en la matière. Nous sommes ravis d'offrir un accès Wi-Fi rapide et sans frais à tous les membres Aéroplan, au moyen d'un plan de déploiement axé sur le client, qui prévoit l'installation du service à bord de nos appareils Q400 d'Air Canada Express, dont ceux qui desservent l'aéroport Billy-Bishop de Toronto. Bien que d'autres transporteurs aériens canadiens aient également annoncé le déploiement de services Wi-Fi sans frais, ils n'ont pas tous procédé à une installation accélérée de cette connectivité dans l'ensemble de leur parc aérien, ni ne se sont engagés à offrir le service dans l'ensemble de leur réseau. Air Canada entend offrir un service Wi-Fi rapide et sans frais à l'échelle de son parc aérien, et commencera à déployer ce service au début du printemps. En outre, plus de 85 % des appareils de notre parc aérien bénéficieront de cette connectivité dès le départ, et le déploiement à bord des appareils restants constituera une priorité en 2025. »

L'accès Wi-Fi rapide et sans frais sera proposé à bord des vols exploités par Air Canada et Air Canada Rouge, ainsi que sur la plupart des appareils d'Air Canada Express. Cette initiative s'appuie sur le service actuel d'envoi de messages textes sans frais commandité par Bell, offert par Air Canada aux membres Aéroplan depuis mai 2023. Air Canada offre à ses clients une gamme de produits de premier ordre, notamment des prestations nouvelles ou améliorées telles que des menus inspirés par des chefs, des collations, bières et vins de qualité supérieure offerts sans frais, des heures de contenu sur demande et de télévision en direct sans frais dans les appareils équipés du système de divertissements à bord, ainsi qu'une application mobile de pointe qui permet de suivre les bagages en temps réel, d'utiliser l'identification numérique et bien plus encore.

Les clients qui ne sont pas encore membres Aéroplan peuvent s'inscrire sans frais à aircanada.com/aeroplan ou acheter un service Wi-Fi pour leurs vols à un tarif fixe réduit.

« Ce nouveau chapitre de notre partenariat avec Air Canada reflète notre volonté de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, a déclaré Blaik Kirby, président de groupe, Marché consommateur et petites et moyennes entreprises, chez Bell. Nous transformons l'expérience à bord pour les membres Aéroplan, en leur permettant d'être productifs, d'accéder à leurs propres divertissements en continu et de rester connectés tout au long de leur voyage. »

Une première dans l'industrie : élargissement du service Wi-Fi rapide et sans frais pour l'aéroport Billy-Bishop de Toronto

Les clients voyageant à bord d'appareils dotés de la technologie Wi-Fi sur certaines liaisons régionales partout au Canada, notamment entre l'aéroport Billy-Bishop de Toronto et Montréal ou Ottawa, pourront demeurer productifs, regarder la télévision en direct ou profiter d'une connectivité fluide sur leur appareil personnel tout au long de leur vol. Les plans de certification et d'installation de la connectivité Wi-Fi sur les appareils Q400 de Bombardier prévoient l'amorce des travaux en 2025 et l'achèvement d'une première phase à la fin de l'année. Il s'agirait de la première offre de service Wi-Fi rapide et sans frais à bord d'un appareil Q400.

Depuis mai 2023, Bell commandite le service Wi-Fi à bord, permettant aux membres Aéroplan de bénéficier de services de messagerie texte sans frais, offerts sur plus de 90 % des appareils de l'exploitation principale d'Air Canada, d'Air Canada Rouge et d'Air Canada Express.

