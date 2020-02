Air Canada offre aux clients la commodité de payer leurs billets avec PayPal au Canada

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a introduit une nouvelle option de paiement pour ses clients qui leur permettra d'utiliser PayPal lorsqu'ils achètent des billets en ligne, au Canada, sur le site aircanada.com. Ce système prisé de paiement en ligne constitue un moyen sécurisé et pratique d'acheter des billets. Les clients sont en mesure de payer leurs billets d'avion avec le mode de paiement préféré - que ce soit un compte de banque, une carte de crédit ou une carte de débit Visa - associé à leur compte PayPal.

« Air Canada a pour stratégie de toujours donner l'occasion aux clients d'effectuer leurs achats avec le mode de paiement qu'ils préfèrent, a indiqué Keith Wallis, premier directeur - Distribution et Paiements à Air Canada. Nous sommes donc heureux d'annoncer que nous avons conclu une entente avec PayPal, le très apprécié système de paiement en ligne qui est à la fois sûr, rapide et facile à utiliser. Maintenant que PayPal pourra être utilisé pour l'achat de billets au Canada, nous chercherons à étendre le programme à d'autres marchés dès que de nouvelles occasions se présenteront. »

« Nous sommes très heureux d'ajouter Air Canada, notre premier partenaire aérien au Canada, au groupe croissant de transporteurs aériens de tout le globe qui tirent parti de notre plateforme de commerce électronique pour étendre leur portée, a déclaré Paul Parisi, président de PayPal Canada. Nos deux sociétés partagent le même objectif qui consiste à offrir une excellente expérience de paiement aux voyageurs, afin qu'ils passent moins de temps à acheter leurs billets en ligne et plus de temps à profiter de leur voyage. »

PayPal compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier.

À propos d'Air Canada

