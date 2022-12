Quelques mesures simples que les voyageurs peuvent prendre pour rendre leur expérience plus efficace et agréable

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a le plaisir d'offrir à ses clients qui voyageront pendant la période des Fêtes des conseils et des liens utiles pour rendre leur expérience plus simple et plus agréable.

« Comme nous prévoyons que plus de deux millions de clients voyageront avec Air Canada pendant les Fêtes, nous savons que les aéroports seront achalandés et que nos avions seront pleins, a déclaré Kevin O'Connor, vice-président - Contrôle de l'exploitation réseau d'Air Canada, qui supervise l'exploitation quotidienne du transporteur. En prévision de cette période, nous nous sommes préparés à transporter nos clients en toute sécurité et efficacement, notamment en recrutant du personnel pour ramener les effectifs à un niveau supérieur à celui d'avant la pandémie de COVID-19, en préparant le matériel pour les conditions hivernales et en planifiant nos vols prudemment. Les clients peuvent s'assurer un voyage sans tracas en prenant quelques mesures simples avant leur départ. Nous voulons qu'ils passent tous d'excellentes vacances, en particulier s'ils voyagent, et nous souhaitons à tout le monde un merveilleux temps des Fêtes. »

Avant de vous rendre à l'aéroport

Au moment de la réservation, assurez-vous que tous les détails, notamment l'orthographe des noms et les dates de voyages, sont exacts et fournissez une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone mobile. Vous pouvez gagner du temps à l'aéroport en vous enregistrant en ligne à aircanada.com ou dans l'application mobile Air Canada dans les 24 heures précédant votre départ. Vérifiez l'état de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport et prévoyez suffisamment de temps pour respecter les délais limites d'enregistrement. Les sites Web de nombreux aéroports offrent également de l'information et des services pour faciliter les procédures, notamment la publication des délais d'attente pour l'enregistrement et le contrôle de sécurité, ainsi que la possibilité de réserver votre passage à certains points de contrôle et une place de stationnement.

Outils pour les voyageurs

Installez et utilisez l'application mobile Air Canada. Elle fournit tous les outils et services mobiles nécessaires directement sur votre appareil Apple ou Android afin que vous puissiez gérer vos déplacements. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre enregistrement et celui de vos bagages, conserver de façon sécuritaire vos coordonnées, vos préférences et les renseignements sur le paiement, et obtenir votre carte d'accès à bord (en éliminant le besoin d'imprimer la carte d'accès à bord). L'application permet également à Air Canada de communiquer directement aux clients toute mise à jour de leur itinéraire. Assurez-vous également de vous inscrire au programme Aéroplan, qui peut être synchronisé avec l'application.

Bagages

Les experts en voyage s'accordent à dire que les gens ont tendance à emporter trop de choses, alors pensez à ce dont vous aurez réellement besoin. Pour vous aider à faire vos bagages, le site aircanada.com propose des renseignements détaillés sur la franchise de bagages, incluant les limites relatives aux bagages de cabine. Assurez-vous de toujours garder dans vos bagages de cabine les médicaments nécessaires, les clés et les objets de valeur comme l'argent, les appareils électroniques et les bijoux. Pour obtenir des renseignements sur le contrôle de sécurité gouvernemental des articles de cabine, cliquez ici. Attachez une étiquette d'identification robuste à tous vos bagages enregistrés et ajoutez une carte professionnelle ou une carte avec vos coordonnées dans chacun des bagages. Les clients doivent garder à l'esprit que les bagages de cabine excédentaires peuvent retarder l'embarquement et le vol. Nous vous invitons donc à limiter les bagages de cabine et à obtempérer si un agent de porte demande qu'un bagage de cabine soit enregistré à la porte d'embarquement. Cela accélérera le processus pour tout le monde.

Documents et applications utiles pour les vols internationaux

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée à l'étranger. Les clients ont la responsabilité de satisfaire à toutes les exigences d'entrée. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas ou les certificats de santé appropriés pour tous les vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Vous trouverez plus d'information auprès de l'Association du transport aérien international (en anglais seulement), tandis que des conseils pour voyager à l'étranger sont disponibles à www.voyage.gc.ca. Les voyageurs qui se rendent aux États-Unis peuvent utiliser l'application Mobile Passport Control du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour soumettre leur passeport et leur déclaration en douane afin de simplifier le processus d'entrée dans ce pays. À leur retour au Canada, les clients peuvent gagner du temps aux aéroports concernés en utilisant ArriveCAN en ligne ou dans l'application mobile pour soumettre leur déclaration en douane et d'immigration à l'Agence des services frontaliers du Canada jusqu'à 72 heures avant leur arrivée.

Nota : Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

Autres renseignements utiles

Le site Web d'Air Canada contient une multitude d'autres renseignements utiles, notamment sur ses programmes de voyage réputés pour les familles, ainsi que des astuces pour voyager avec des enfants. Les clients ayant des besoins spéciaux doivent communiquer à l'avance avec les Services de santé d'Air Canada afin de s'assurer que des services d'accessibilité sont offerts. Les personnes qui voyagent avec des skis, des bâtons de golf, des instruments de musique ou d'autres articles surdimensionnés peuvent y trouver des renseignements sur l'emballage. Celles qui s'intéressent aux mesures prises par Air Canada pour transporter ses clients en toute sécurité en hiver sont invitées à visiter la page sur les préparatifs pour l'hiver.

