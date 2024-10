MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Air Canada est fière d'avoir obtenu la certification de niveau Or pour la santé mentale au travail d'Excellence Canada, qui vient souligner l'engagement de la société aérienne à l'égard d'une culture organisationnelle qui promeut le bien-être. Le transporteur aérien s'engage à agir concrètement pour ses employés en leur offrant les ressources, la formation et le soutien dont ils ont besoin afin de favoriser la sensibilisation à la santé mentale.

Air Canada propose à son personnel un programme complet de santé et de bien-être, appelé Les clés de votre plein potentiel (UBY). (Groupe CNW/Air Canada)

« Je suis particulièrement fier qu'Air Canada ait obtenu la certification de niveau Or d'Excellence Canada, a déclaré le Dr Jim Chung, médecin en chef d'Air Canada. Cette reconnaissance souligne notre engagement profond à favoriser une culture organisationnelle qui a la santé mentale à cœur, où le bien-être n'est pas qu'un programme, mais une partie intégrante de notre quotidien et de ce qui nous définit. Grâce à la mobilisation et à l'innovation, nous veillons à accorder la priorité au bien-être mental et physique de nos employés et à celui de leur famille dans tout ce que nous faisons. »

Air Canada propose à son personnel un programme complet de santé et de bien-être, appelé Les clés de votre plein potentiel (UBY). Depuis le lancement d'un programme de formation sur les premiers soins en santé mentale en 2022, plus de 900 employés ont obtenu une certification qui leur donne les compétences nécessaires pour aider leurs collègues dans les périodes difficiles.

Tous les employés en poste au Canada et les membres de leur famille ont accès à des consultations confidentielles et illimitées ainsi qu'à des services pratiques de télémédecine. Air Canada a aussi créé un atelier qui couvre tous les aspects de la santé mentale ainsi qu'un programme de champions de la santé mentale pour tous ses employés.

L'équipe UBY d'Air Canada a également ouvert des centres de ressources à Montréal et à Toronto, où les employés peuvent s'arrêter et obtenir des conseils sur les ressources en santé mentale, de même que sur les initiatives et programmes à leur disposition. La société aérienne offre en outre à ses employés l'accès à des centres de bien-être à Montréal, à Toronto et à Winnipeg, où ils peuvent régulièrement s'entraîner.

Les Prix Canada pour l'excellence, décernés chaque année, ont été créés en 1984, et soulignent les réalisations exceptionnelles d'organisations, tant des secteurs privé et public qu'à but non lucratif, et provenant de partout au Canada. Pour que sa candidature à un prix soit retenue, une organisation doit présenter une demande de certification de ses pratiques, de ses politiques et de sa culture selon les cadres d'excellence progressive d'Excellence Canada, mis au point en collaboration avec des associations de l'industrie et des professionnels. Les organisations doivent aussi démontrer qu'elles ont mis leur programme en œuvre de manière progressive et itérative, et faire la preuve de la mobilisation de toutes les parties prenantes.

Cette année, Air Canada s'est aussi vu décerner le prix du Meilleur programme de santé mentale aux prix InsideOut (site en anglais seulement).

