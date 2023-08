Air Canada nommée Transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord pour la cinquième année de suite aux prix Trazees 2023

Les prix Trazees sont décernés par les lecteurs de trazeetravel.com, qui cible les voyageurs de 25 à 40 ans.

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - Air Canada a été reconnue pour la cinquième année de suite par les prix Trazees comme étant le transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord en 2023.

Les prix Trazees sont décernés par les lecteurs de trazeetravel.com, qui cible les voyageurs de 25 à 40 ans. (Groupe CNW/Air Canada)

« Les voyages relient les gens, les familles, les cultures et les collectivités, et Air Canada est ravie d'être reconnue une fois de plus par ce groupe démographique important et informé comme son transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord, a déclaré Mark Nasr, vice-président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan à Air Canada. Nous continuons à améliorer nos produits et services, notamment en ce qui a trait aux salons, à la nourriture, aux boissons, aux divertissements à bord et aux options numériques afin d'offrir plus de confort et de commodité tout au long du parcours avec Air Canada. Nous avons hâte d'accueillir les clients à bord dans l'ensemble de notre réseau mondial. »

Cette reconnaissance des Trazees s'ajoute à celle des World Airline Awards de Skytrax, où l'on a récemment décerné à Air Canada le prix du Meilleur transporteur familial du monde. Parmi les autres distinctions reçues par la société aérienne cette année, citons les suivantes :

Meilleur transporteur aérien au Canada , selon les World Airline Awards de Skytrax;

, selon les World Airline Awards de Skytrax; Meilleur personnel au sol et à bord au Canada , selon les World Airline Awards de Skytrax;

, selon les World Airline Awards de Skytrax; Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au Canada (Air Canada Rouge), selon les World Airline Awards de Skytrax;

(Air Canada Rouge), selon les World Airline Awards de Skytrax; Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord, selon Global Traveler, pour une cinquième année de suite;

Prix du choix du public voyageur dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord, selon la Airline Passenger Experience Association (APEX);

Programme de société aérienne de l'année, Meilleure promotion et Meilleure capacité d'échange pour le programme de fidélité Aéroplan d'Air Canada, selon les Freddie Awards;

Distinction pour s'être classée parmi les 50 entreprises les plus engagées MC pour la sixième année de suite;

pour la sixième année de suite; Distinction pour avoir été l'un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2023, selon Mediacorp Canada, pour une dixième année de suite;

Distinction pour avoir été l'un des Meilleurs employeurs au Canada , selon Forbes, pour une huitième année de suite;

, selon Forbes, pour une huitième année de suite; Lauréate d'un prix Innovative HR Team 2023 de HRD pour ses programmes de ressources humaines avant-gardistes.

À propos de trazeetravel.com

trazeetravel.com s'adresse aux voyageurs convoités de moins de 40 ans. Un réseau de journalistes informe quotidiennement les voyageurs sur des sujets d'intérêt unique pour ce groupe démographique, couvrant un large éventail de thèmes. trazeetravel.com a mené un sondage auprès de ses lecteurs en leur posant des questions ouvertes pour connaître les meilleurs dans de nombreuses catégories importantes concernant le marché du voyage des millénariaux (moins de 40 ans). Seuls les questionnaires remplis à plus de 50 % ont été pris en compte. Ceux remplis à moins de 50 % ont été écartés. Les employés du magazine et les personnes associées à l'industrie du voyage n'étaient pas autorisés à participer.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada vise à atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

