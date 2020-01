Air Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour une septième année de suite

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été désignés encore une fois comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, là où Air Canada compte plus de 10 000 employés et où est établi son siège social mondial, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications. En tant qu'entreprise progressiste et axée sur ses employés, Air Canada investit continuellement dans des programmes qui soutiennent et mobilisent les employés et leur offre des occasions de s'impliquer dans leur collectivité, pour des causes proches de leurs préoccupations. Nous voyons notre culture comme un avantage concurrentiel qui permet à Air Canada de demeurer un milieu de travail exceptionnel et de continuer à attirer les meilleurs candidats dans tous ses secteurs d'activités. »

Prix des meilleurs employeurs de Montréal

Mediacorp a souligné l'existence de plusieurs programmes de mobilisation et de soutien au personnel uniques à Air Canada, parmi lesquels des installations de formation ultramodernes; de généreuses réductions et des avantages accessoires pour les employés et les membres de leur famille; des programmes de promotion de la santé, de la forme physique et du bien-être.

Travailler à Air Canada

Grâce à son classement au palmarès des meilleurs employeurs, Air Canada est devenue une cible de choix pour les personnes à la recherche d'une carrière stimulante. Chaque mois, Air Canada reçoit 194 000 visites sur la page Carrières de son site Web, et, en moyenne, 360 candidatures par poste à pourvoir. En 2019, Air Canada a embauché plus de 7 000 postulants, dont 1 700 à Montréal.

Air Canada compte près de 10 000 employés à Montréal occupant des fonctions variées, depuis celles de haut dirigeant jusqu'à celles de spécialistes.

Pour de plus amples renseignements sur les perspectives de carrière à Air Canada, visitez le www.aircanada.com/carrieres .

En plus de la distinction d'employeur parmi les meilleurs de Montréal pour 2020, d'autres marques de reconnaissance ayant trait aux relations avec les employés et à la mobilisation du personnel ont été attribuées à Air Canada, qui a notamment été reconnue comme :

l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2020, pour une septième année de suite, selon une enquête réalisée par Mediacorp Canada;

en 2020, pour une septième année de suite, selon une enquête réalisée par Mediacorp Canada; l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2019 par Mediacorp Canada, pour une quatrième année d'affilée. Air Canada a été louée pour ses efforts soutenus visant à favoriser l'inclusion par divers partenariats, sa capacité à joindre directement les diverses communautés dans ses campagnes de recrutement ainsi que d'autres initiatives;

en 2019 par Mediacorp Canada, pour une quatrième année d'affilée. Air Canada a été louée pour ses efforts soutenus visant à favoriser l'inclusion par divers partenariats, sa capacité à joindre directement les diverses communautés dans ses campagnes de recrutement ainsi que d'autres initiatives; l'un des 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord pour une quatrième année de suite, selon Achievers.

Pour de plus amples renseignements sur les ressources humaines d'Air Canada, consultez la section Employés de notre Rapport de développement durable 2018.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com