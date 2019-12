Air Canada nommée meilleur transporteur international en Amérique du Nord par Business Traveler USA

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été désignée, pour une 12e année d'affilée, meilleur transporteur international en Amérique du Nord par les lecteurs du prestigieux magazine pour voyageurs d'affaires assidus Business Traveler USA lors de la remise des prix Best in Business Travel Awards 2019.

« Nous sommes ravis de maintenir notre position de chef de file nord-américain au chapitre des voyages internationaux grâce aux personnes qui choisissent fréquemment une variété de sociétés aériennes, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Nous avons établi des liaisons stratégiques entre plus de 50 villes aux États-Unis et notre puissant réseau mondial, à partir de chacune de nos plaques tournantes au Canada grâce à des correspondances faciles et sans tracas. Notre horaire étendu, notre parc aérien ultramoderne, nos produits axés sur le client et notre service primé concourent tous aux initiatives que nous lançons continuellement pour atteindre notre ambition de devenir un champion mondial. Je tiens à remercier nos 33 000 employés dévoués du monde entier pour les efforts incroyables qu'ils fournissent afin d'assurer à nos clients sécurité et confort pour tous leurs déplacements dans un marché mondial hautement concurrentiel. »

Chaque année, Business Traveler USA invite ses lecteurs à sélectionner les meilleurs fournisseurs de services de voyages partout dans le monde, faisant remarquer que les voyageurs d'affaires sont toujours les premiers à déterminer les produits et services les plus avantageux et garantissant une expérience de voyage optimale pour le client.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la large gamme de services d'Air Canada pour les voyages d'affaires des petites, moyennes et grandes entreprises à l'adresse www.aircanada.com/voyagedaffaires

Le prix du meilleur transporteur international en Amérique du Nord décerné par Business Traveler USA est la dernière d'une série de distinctions remportées par Air Canada cette année :

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

