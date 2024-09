MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Firas Al Osman à titre de chef des Affaires numériques de la société aérienne.

Dans ce rôle nouvellement créé, M. Al Osman sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie globale de transformation numérique à Air Canada. Il se concentrera principalement sur l'amélioration de l'expérience client, l'efficacité et l'innovation, ainsi que sur le renforcement du rendement et des processus opérationnels.

Firas Al Osman. (Groupe CNW/Air Canada)

« C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Firas à Air Canada, a déclaré Mark Nasr, vice‑président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan. J'ai hâte de travailler avec lui sur les projets passionnants qui sont déjà en cours au sein de l'entreprise, en vue d'améliorer l'expérience client et les initiatives axées sur l'efficacité de notre exploitation. Alors que nous continuons d'évoluer dans un monde de plus en plus numérique, la grande expérience de Firas en matière de stratégie numérique, de technologie et d'innovation permettra d'accélérer les mesures prises par notre équipe pour assurer une expérience client rehaussée et atteindre nos objectifs stratégiques. »

Avant de se joindre à Air Canada, M. Al Osman a travaillé dans une importante société de services professionnels, où il a acquis une vaste expérience dans la direction du développement et de l'exécution de programmes de transformation numérique à grande échelle pour d'importantes entreprises dans plusieurs secteurs, dont le transport aérien, les services financiers, l'assurance et les soins de santé.

Air Canada tient à améliorer ses capacités numériques et à assurer une expérience fluide et invitante à tous les points d'interaction avec les clients et les employés. La nomination de M. Al Osman constitue un important pas en avant dans les démarches en cours de la Société visant à faire d'elle une pionnière de l'innovation numérique au sein des industries du voyage et des programmes de fidélité.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

SOURCE Air Canada

