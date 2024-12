Nouvelles liaisons : YVR- Tampa , YVR-Raleigh-Durham et YVR- Nashville

Hausse de la capacité au départ de YVR et à destination d' Austin , de Denver et de Miami

Air Canada et son partenaire United Airlines offriront dès l'été prochain jusqu'à 58 vols quotidiens sans escale à destination de 21 villes américaines

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui son horaire transfrontalier le plus complet jamais mis en place au départ de sa plaque tournante de Vancouver (YVR). C'est ainsi que trois nouveaux itinéraires transfrontaliers à destination de Tampa, Raleigh-Durham et Nashville, de même qu'une hausse de la capacité pour Austin, Denver et Miami ont été annoncés, offrant ainsi encore plus d'options intéressantes aux voyageurs des deux côtés de la frontière. En collaboration avec son partenaire United Airlines, Air Canada offrira dès l'été prochain jusqu'à 7 700 places à bord de 58 vols quotidiens sans escale pour 21 destinations américaines, ce qui représente une augmentation de 11 % du nombre de places par rapport à l'été 2024. Il est maintenant possible de se procurer des billets pour ces vols à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agences de voyages.

« Nous sommes très heureux de poursuivre l'expansion de notre plaque tournante de Vancouver en offrant une desserte toute l'année de Tampa, des liaisons saisonnières à destination de Raleigh-Durham et de Nashville, ainsi qu'une capacité accrue à destination d'Austin, de Denver et de Miami, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret, d'Air Canada. La Société continue de consolider sa position de premier transporteur entre le Canada et les États-Unis, avec l'ajout de vols à destination de grands centres urbains et de destinations recherchées qui connaissent une forte croissance. Grâce à notre réseau robuste, les clients de l'Ouest canadien disposent de plus de possibilités pour explorer l'ensemble des États-Unis, et nos clients américains, la magnifique Colombie-Britannique. Les tout derniers services offerts à la ville-porte d'Air Canada donnant sur le Pacifique viennent renforcer l'offre de sixième liberté de l'air du transporteur en reliant efficacement l'Amérique du Nord à des destinations internationales en plein essor dans la région Asie-Pacifique. »

M. Galardo a ajouté que d'autres annonces concernant le réseau seront bientôt communiquées.

« Nous sommes ravis de voir la croissance du réseau d'Air Canada se poursuivre sur le territoire américain, ce qui offre aux voyageurs plus de choix, ainsi qu'une commodité et une souplesse accrues, a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'aéroport international de Vancouver (YVR). Pour la première fois dans l'histoire de YVR, notre collectivité sera reliée directement à Raleigh-Durham, qui, comme c'est le cas pour notre région, est une plaque tournante dynamique au point de vue de la recherche, de l'éducation et de la technologie. Ces liaisons procurent également aux voyageurs américains un accès direct à toute notre offre régionale, y compris des correspondances pour des destinations internationales au départ de YVR. »

« En cette saison des Fêtes, c'est tout un cadeau de bienvenue d'Air Canada que recevront les voyageurs de la région du Research Triangle, avec l'annonce d'un tout nouveau service sans escale à destination de Vancouver dès l'été prochain, s'est réjoui Michael Landguth, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Raleigh-Durham. Cette nouvelle route permettra de relier notre région à l'une des principales destinations internationales encore non desservies à partir de RDU, en plus d'offrir des correspondances pratiques pour l'Asie et l'Ouest canadien. »

« Le service aérien est la pierre angulaire sur laquelle reposent la connectivité mondiale et la vitalité économique de Vancouver, a renchéri Royce Chwin, président et chef de la direction de Destination Vancouver. L'ajout de ces nouvelles liaisons d'Air Canada au départ et à destination de Vancouver vient renforcer la position de la métropole comme principale porte d'entrée aux yeux de visiteurs du monde entier. En plus de conférer un meilleur accès à notre ville, cette expansion du réseau favorisera la croissance du tourisme, notamment du tourisme d'accueil, ainsi que des occasions d'affaires de la région. »

« Étant donné que les États-Unis constituent notre plus grand marché international, l'ajout de liaisons directes en provenance de villes américaines importantes est une bonne nouvelle pour le secteur touristique de la Colombie-Britannique, a déclaré Walt Judas, chef de la direction de l'Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique. L'augmentation du nombre de places sur les vols d'Air Canada au départ et à destination des États-Unis est de bon augure pour la croissance et la stabilité de tous les segments de marché à Vancouver et en Colombie-Britannique : croisières, loisirs, affaires, voyages, réunions et événements. Nous félicitons Air Canada d'avoir fait montre de la prévoyance et de la confiance nécessaires pour investir dans de nouvelles liaisons avec les États-Unis qui desservent notre province. »

Les vols transfrontaliers d'Air Canada sont prévus pour faciliter les correspondances des clients avec le réseau international du transporteur. Les voyageurs qui rentrent aux États-Unis peuvent quant à eux voir leur correspondance accélérée grâce à la commodité du prédédouanement américain au Canada.

Nouvelles liaisons*

Vol De À Départ Arrivée Jours

d'exploitation Période

d'exploitation AC1068 Vancouver

(YVR) Raleigh-

Durham

(RDU) 13:30 21:44 Lun., mer., ven. Du 4 juin au

29 septembre 2025 AC1069 Raleigh-

Durham

(RDU) Vancouver

(YVR) 08:40 11:30- Mar., jeu., sam. Du 5 juin au

30 septembre 2025 AC1064 Vancouver

(YVR) Tampa

(TPA) 13:30 22:12 Mar., sam. Toute l'année, à

compter du

3 juin 2025 AC1065 Tampa

(TPA) Vancouver

(YVR) 08:20 11:23 Mer., dim. Toute l'année, à

compter du

4 juin 2025 AC1310 Vancouver

(YVR) Nashville

(BNA) 13:10 19:42 Mar., jeu., sam., dim. Du 1er mai au

30 octobre 2025 AC1311 Nashville

(BNA) Vancouver

(YVR) 08:15 11:10 Lun., mer., ven.,

dim. Du 2 mai au

31 octobre 2025

Vols transfrontaliers - Horaire d'été 2025 d'Air Canada

Liaison Fréquence des vols à l'été 2025 AUS (Austin)-YVR 5X par semaine (2 vols supplémentaires p/r à 2024) ANC (Anchorage)-YVR 1X par jour BNA (Nashville)-YVR 4X par semaine (nouvelle liaison) DEN (Denver)-YVR 2X par jour (21 % de capacité supplémentaire p/r à 2024) EWR (Newark)-YVR 2X par jour HNL (Honolulu)-YVR 1X par jour IAD (Washington-Dulles)-YVR 1X par jour IAH (Houston)-YVR 1X par jour LAS (Las Vegas)-YVR 2X par jour LAX (Los Angeles)-YVR 5X par jour MIA (Miami)-YVR 4X par semaine (1 vol supplémentaire p/r à 2024) ORD (Chicago)-YVR 1X par jour PDX (Portland)-YVR 4X par jour PHX (Phoenix)-YVR 2X par jour RDU (Raleigh-Durham)-YVR 3X par semaine (nouvelle liaison) SAN (San Diego)-YVR 3X par jour SEA (Seattle)-YVR 5X par jour SFO (San Francisco)-YVR 4X par jour SMF (Sacramento)-YVR 2X par jour SNA (Orange County)-YVR 1X par jour TPA (Tampa)-YVR 2X semaine (nouvelle liaison)

* L'horaire des vols peut être modifié

